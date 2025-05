Chepa Candela: Liz le dio un “parao” a la “bola” de su bodorrio

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Buenooosss días queridillos y queridillas!!...Una vez más, aquí me tienen, puntual a mi infaltable cita con todos ustedes…y también como siempre, ¡dispuesta, lista y presta! (¡Hasta en verso me salió!) para batirles lo más calientico del “mundillo farandulero” de aquí, de allá… ¡y más allaíta!, donde los chismes, rollos, brollos, tramoyas y tretas ¡son el pan de cada día!…

Liz

Y como para batírselas, sin más preámbulos, arranco con el “parling” y paso a contarles que LIZ le salió al paso a los fuertes “rum-runes” que vienen rodando desde meses atrás, los cuales aseguran que se lanzaría al agua a mediados de este año…y aunque sigue de lo más enamorada de su “pechugón”, con quien se comprometió en el 2022, boda ¡no hay!...Eso, sí, dejando claro que la relación sigue su curso, que no hay ningún conflicto, ni rollo entre ambos dos…perooo…que, por ahora, siguen solteros, disfrutando de un empate que ya parece un “suspiro de culebra”, por lo largo que ha sido…¡Así como lo están leyendo!...

La cantante le dio un “parao” a la “bola” que echaron a rodar desde su propio entorno, la cual afirmó que ya tenía todo “al yorno” para soltarle el ¡¡“Síii quiero”!! a su novio Álvaro Rodríguez, incluso aseguraron que el diseñador Ángel Sánchez (Que le hizo su elegante vestido de novia, cuando se casó por primera vez en 2008) le estaba elaborado el vaporoso “trapo” que luciría el día de su boda…”No hay planes inmediatos de matrimonio, así que no me caso todavía”, le habría había soltado Liz a una de mis fuentes, ante la insistencia de que volvería a decirle ¡¡Aaadióosss a la soltería!!…

Karina

Yyy “avanti” con el cotilleo, les cuento que KARINA, quien, lejos de colgar los guantes, sigue de lo más activa…¡Esa mujer no se cansa!…y además de producir la pieza “Venezuela es mujer” donde también canta y en la cual comparte tarima alterna precisamente con Liz, Elisa Rego y Kiara, anda metida de cabeza, tronco y extremidades en varios proyectos más, entre ellos una gira que está organizando para celebrar sus 40 y dele” de vida artística ¡“Con bombos y platillos”!...pero eso, sí el recorrido por varios ciudades venezolanas y otras del resto de latinoamericana, la realizará íngrima y sola, de manera que cuando termine sus compromisos con el musical que presenta junto a las que les conté, le dará “calabaza” a cada una…as mandará a cada una para su casa…¡Síii, señores!...La susodicha, no es de las que se echa en su cama como una marmota, o está parada todo el día desde su ventana, esperando que le lleven…¡¡no e ñol!!, ella misma lo busca, por eso siempre se le ve en una “tramoya” ¡digo! Buscando como “redondearse la arepa” porque para empezar no tiene un marido que la mantenga…y segundo, la Karina, para que lo sepan (Si no lo saben) no se siente artísticamente oxidada…¿Quejeeesooo?...

Marjorie de Sousa

Yyy en conexión directa con mis repetidoras internacionales fui pues al tanto del tremendo revuelo que se ha armado en las redes sociales con las recientes declaraciones que Julián Gil emitió sobre MARJORIE DE SOUSA, a quien, nuevamente dejó en la calle al confesar que fue víctima de violencia doméstica de parte de quien para ese entonces era su “costilla”…“Ella me pegó. Nada de ‘se agarraron’. No, me agarró. Me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta“, soltó para “desempolvar” la experiencia que vivió en el 2011 justo cuando él y la diva venezolana eran pareja…el cuento lo echó el susodicho en el programa “Secretos de pareja”, que transmite Canela TV de México, en el cual los invitados, casi todos divorciados, “sueltan el yoyo”, sacándole los trapitos sucios a sus respectivos y respectivas ex…como lo hizo el Julián Gil, quien para rematar dejó ver que Marjorie de Sousa había sido la culpable directa de que el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, se haya ido por un despeñadero…¡Mijito, recógete esa lengua!..Chao….

