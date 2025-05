“Todo se fue en hospitales”: Alejandro Gou revela que Daniel Bisogno no dejó ni un peso

Suscríbete a nuestros canales

Todos pensaban que al morir Daniel Bisogno se destaparía una herencia millonaria digna de un conductor estelar de la televisión mexicana, pero la realidad fue otra, no hubo ni testamento, ni cuentas, solo una casa para vacacionar y unos pocos ahorros para su hija Michaela.

Cristina Riva Palacio, madre de Michaela, inició el proceso legal para reclamar lo que le corresponde a la pequeña. Pero la familia Bisogno no se quedó atrás: quieren que el padre de Daniel también reciba su parte según el medio El Universal.

Ante las circunstancias, El productor y amigo Alejandro Gou dejó claro que no quiere verse envuelto en la disputa, ya que tiene afecto y relación con ambas partes. Además, señaló que, en su opinión, no hay razones para una pelea, pues simplemente no hay herencia. Según explicó, todo el dinero de Bisogno se gastó intentando salvar su vida.

“¿Cuál herencia? Si no quedó nada... todo se fue en hospitales”, comentó. Incluso reveló que, en medio de la crisis, él mismo aportó dinero para cubrir gastos médicos. “Tuvo que recurrir a amigos, como yo y otros más. Por eso insisto: no hay herencia”.

A pesar de no querer involucrarse directamente en el pleito, el productor dejó en claro que, desde su perspectiva, cualquier bien que haya dejado Daniel debería ser para su hija Michaela. “La ley lo decidirá, pero en lógica, todo debería ser para su hija. No estamos hablando de millones, sino de una casa, una licuadora y un tostador... por favor, que se lo quede la niña”.

Gou también compartió que, poco antes de morir, Bisogno le pidió que cuidara de Michaela. Aunque no especificó si su apoyo será económico o emocional, aseguró que cumplirá con ese encargo. “Eso es algo que me quedo yo, no tengo por qué estar diciendo si la apoyo con dinero o no”, concluyó.

