Hija trans de Elon Musk Vivian Wilson debuta como modelo tras las declaraciones de su padre: Me veo bastante bien para estar muerta

Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon Musk, debutó como modelo en una campaña de la marca queer Wildfang para el Mes del Orgullo, tras las críticas públicas de su padre hacia su transición de género. En 2020, Vivian —antes conocida como Xavier Musk— comenzó su vida como mujer y, en 2023, realizó una cirugía de reasignación de sexo al cumplir 18 años.

La campaña, que se lanzará en junio, incluye prendas con los colores LGBTQ+ y una camiseta con la frase “Existir no debería ser revolucionario”, cuyas ventas apoyarán a The Trevor Project, organización dedicada a prevenir el suicidio en jóvenes de la comunidad. “Vivian representa todo en lo que creemos: valentía, brillantez y una expresión personal audaz”, destacó Emma Mcllroy, CEO de Wildfang, en un comunicado.

Tras la sesión fotográfica, Vivian afirmó: “Me ví en el espejo y pensé: ‘Oh mier..., soy preciosa’”. Su debut ocurre luego de que calificara a su padre como “un niño patético” en una entrevista con Teen Vogue: “¿Por qué tendría miedo de él? Ohhh, tiene tanto poder. Nah, nah, nah. Me importa una mier… ¿Por qué debería tenerle miedo a este hombre? ¿Porque es rico? Oh, no, estoy temblando”.

La polémica entre ambos estalló en 2023 cuando Musk declaró estar en contra de las cirugías de reasignación de género y aseguró: “Básicamente, perdí a mi hijo. Lo llaman 'deadnaming' por una razón. La razón por la que lo llaman 'deadnaming' es porque tu hijo está muerto”. Vivian respondió en redes: “Me veo bastante bien para ser una pe... muerta”.

Wildfang presentó la colección como un homenaje a “los nombres que elegimos, las identidades que honramos y las comunidades que nos apoyan cuando el mundo intenta derribarnos”.

