¿Harry Styles encuentra el amor?: esto lo que se sabe de su nueva chica

Harry Styles incendió redes al ser captado besando a la enigmática Ella Kenny durante una fiesta en Glastonbury, rompiendo su patrón de romances con famosas. Según The Sun, la productora musical —sin vínculos previos públicos con el artista— compartió un momento fugaz: “Se la pasaron bien en ese momento, pero eso no significa que vaya a evolucionar”, reveló una fuente cercana. Kenny, egresada de la Universidad de Bournemouth y negociadora en moda y música, no sigue ni es seguida por Styles en redes, añadiendo misterio al escándalo.

El affair contrasta con su historial de parejas high-profile: Taylor Swift, Olivia Wilde, Kendall Jenner y, más recientemente, la actriz y musa de Loewe Taylor Russell. Esta última, protagonista de Bones and All, marcó su relación más larga antes de su ruptura en 2024. Styles, conocido por guardar celosamente su vida privada, no ha comentado el episodio con Kenny, desconcertando a fans que asociaban sus romances al mundo del espectáculo.

La reacción fanática mezcla decepción y curiosidad, con memes comparando a Kenny con sus ex y especulando si es una estrategia para su próximo álbum. Mientras, Styles trabaja en Berlín con su productor Kid Harpoon, donde fuentes confirman que la ciudad —como antaño para David Bowie— es clave en HS4: “Harry quería un respiro tras ‘Harry’s House’. Berlín se ha convertido en su musa”. Ed Sheeran filtró que el disco está “en fase avanzada” y es “quality”.

Aunque el beso con Kenny parece casual, el timing alimenta teorías: ¿distracción creativa o romance real? Styles mantiene silencio, enfocado en su gira planeada para 2026 y el lanzamiento de HS4, que seguiría su patrón de espera de tres años entre álbumes. Mientras, las fans aguardan ansiosas su regreso musical, consolándose con un dato: “Berlín inspira, pero Harry siempre vuelve con todo”.

