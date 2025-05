Chepa Candela: Representación del estado Anzoátegui para el Miss Venezuela 2025 está guindando

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Buenoosss díaaasss!! …Yyy como vengo a lo que vengo, corto este preámbulo para batirles que dentro de la directive de Miss Universo, podría estallar un conflicto de proporciones insospechadas, ya que el Chino Tramoyero, que no es otro que el Nawat Itsaragrasil, quien está ocupando el cargo que dejó Jakkaphong Jakrajutatip, ique, quiere imponer ciertos criterios y hacer las cosas como le da la gana…perooo pasa y acontece que el otro bando lo comanda el empresario mexicano Raúl Rocha y OSMEL SOUSA, quienes no van a dejar que le impongan nada…así venga del susodicho, que ahora se cree dueño y señor de la organización del primer “templete” de belleza del globo terráqueo, en donde ocupa el puesto de la empresa tailandesa, que no puede ejercer ningún cargo, hasta que la justicia de su país, le de una “palomita” y le quiten el veto…

Imagínense que el Chino Tramoyero, quiere cambiar todas las reglas del certamen…y ni el Zar de la belleza, ni Raúl Rocha lo van a permitir, lo cual dará lugar a un conflicto de intereses, donde no se sabe, quién pueda salir ganador…o con las tablas en la cabeza…

Miss Mundo

Yyy en esa misma onda missérica, les bato que la agenda del Miss Mundo avanza rapidito hacia su noche final…mientras que los expertos en materia de belleza, siguen con la lupa puesta sobre un grupito de candidatas que para ellos son las mejores…esta lista, según la señal proveniente de la isla, lidera el favoritismo: MISS FRANCIA AGATHE CAUET), Miss Finlandia (Sofía Sing), Miss Filipinas (Krishnah Gravidez), y entre las Latinas están: Miss Puerto Rico (Valeria Pérez), Miss Brasil Jessica Pedroso), Miss Chile Francisca Lavandero) y…¡¡Soorrrpraaaiii, sooorrrpraaa!!, la venezolana Valeria Cannavó, que viene subiendo como la espuma…aunque ojalá no se desinfle a última hora…estas muchachas, de acuerdo con la visión de los sabihondos en materia de belleza , son las que la darán en la noche final del Miss Mundo 2025, que, como se sabe, tendrá lugar el próximo sábado 31 de mayo…¿La pegarán?...¡¡Amanecerá y veremos!!...

Miss Venezuela

Yyy “avanti” con el cotilleo, les cuento que la representación del estado Anzoátegui para el Miss Venezuela 2025, está guindando como el tamarindo, pues según me contaron (y ¡trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir) es probable que el estilista Moncho Ramírez, quien tiene la franquicia, ¡cuelgue los guantes¡, pues, al parecer no consigue patrocinantes para cubrir los gastos de la elección regional… y hasta los momentos no encuentra financista por ninguna parte…De manera que de seguir las cosas, así, Stephany Abasali, que fue Miss Anzoátegui el año pasado, seguirá con la corona puesta, porque hasta ahora no se vislumbra sucesora…¡Adióoosss!…

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube