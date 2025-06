Chepa Candela: Sheynnis Palacios casa con su pelotero

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Good Morning”…Yyy aquí estoy, ¡una vez más!, con mi par de “glaucos visores” pegados al teclado, y mis deditos ¡a millón! procesando todos los chismes, brollos, bretes, rollos, tretas y tramoyas de esta fauna farandulera que, por las más variadas vías del cotilleo (Léase: Instagram, X, Facebook, Wasap, Zoom, Tic toc, Telegram, señales satelitales…¡y hasta de humo!) me hacen llegar mis fieles, laboriosas y acuciosas fuentes desde todos los recovecos del mundillo farandulero, de aquí, de allá… y más allá…

Sheynnis Palacios

Yyy precisamente desde los predios mayameros me llega la onda que asegura que SHEYNNIS PALACIOS, quien se cambió el look y ahora se pavonea con su melena tipo “gallina piroca”, armó tremenda rumba para celebrar sus 25 (Que cumplió el pasado 30 de mayo)… y entre la euforia y la cosa, ique, soltó que ya se había comprometido en matrimonio con el pelotero venezolano Carlos Gómez; solamente está esperando el momento oportuno para anunciarlo de manera oficial… Por eso, según una de mis fuentes, no carga la “roca”; me imagino para lucirla cuando dé la gran noticia, que ya no será ninguna sorpresa… porque ella misma se encargó de “botarla para la calle”…

¡Síii, señores!... La susodicha que en 2023 se coronó como la primera Miss Universo nicaragüense aprovechó que estaba medio “prendida” y le contó a una de sus mejores amigas los planes de casarse con el deportista criollo, con quien anunció su noviazgo en septiembre del 2024… Y desde entonces parecen “uña y mugre”, pues no se despegan ni para ir al baño, por lo que no es de extrañar que ambos dos hayan decidido lanzarse al agua para seguir felices comiendo perdices… Lo que no dijo la Sheynnis Palacios es como para cuándo será la boda… Pero de que ¡sí va, sí va!…

Mariángel Ruiz

Por cierto que después de seis meses de “dimes, diretes” y rumores de pasillo, finalmente, MARIÁNGEL RUIZ decidió presentar “en sociedad” a su nuevo “pechugón”, rompiendo el silencio que tenía desde que comenzó a hablarse de su relación con el Director Ejecutivo del Teatro Teresa Carreño, Irvin Peña, ya que todavía estaba fresco su divorcio del actor Carlos Felipe Alvarez, con quien apenas duró dos años casada, cumpliendo con los nefastos pronósticos que rodearon a este matrimonio, al que ni ella misma le vio futuro. De hecho, fue ella quien tomó la decisión de separarse, quedándose sola otra vez… hasta que volvió a enamorarse… (Mija, tú no pierdes tiempo)… y aunque públicamente no lo admitía, es ahora que la Mariángel Ruiz decidió acabar con el musyerio… y esta semana, en su cuenta de Instagram se dejó ver en las redes sociales, al lado de su nueva adquisición, terminando con un misterio que nadie entendía… ¡“Este es el hombre”! Parece ser la indirecta-directa que Mariángel Ruiz le está enviando a los habladores de gamelote, pues es la primera vez que se exhibe tan oronda con el tipo…

Portada's

Yyy “avanti” con el cotilleo, les bato que, una vez más se ha disparado los “rum-runes” de que se avecina una “sacudón de mata” en “PORTADA´S” y que la mira sigue puesta en algunos de los talentos que conforman el “tren delantero” del matutino de Venevisión, al que le siguen “buscando la vuelta” para refrescarlo un poco e inyectarle más dinamismo porque sigue como estancado, sin nada novedoso que ofrecer…aunque en este ipo de programas…¿Qué de distinto y diferente pueden darle al televidente?...Si no, vean la competencia, donde todo sigue siendo “más de lo mismo”…El caso es que según la “bola” que está rodando de nuevo es que a dicho espacio, no solo le darán otro “brochazo”, sino que además podría haber salida e ingreso de talento nuevo…¿Y de dónde lo van a sacar?...Para nadie es un secreto que en el canal de la Colina no abundan animadores y animadoras…a menos que convoquen a casting…O metan algunas de esas misses ansiosas de fama…¡Yo conozco muchas¡…aunque el problema no es el talento sino la falta de creatividad…¡¡Chaaaooo!!...

Visite nuestra sección : Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube