Zendaya será la protagonista en la película biográfica de Ronnie Spector: conozca quién será el director

Barry Jenkins dirigirá la película biográfica de Ronnie Spector titulada 'Be my Baby', que será protagonizada por Zendaya, informó este miércoles el medio especializado Deadline.



El guión original será escrito por Dave Kajganich ('Suspiria') y pretende mostrar al público la relación de la fundadora de The Ronettes con el productor Phil Spector, según fuentes consultadas por el medio estadounidense.



La producción se llevará a cabo gracias a que el estudio A24 adquirió los derechos del libro de memorias titulado 'Be My Baby', coescrito por Spector y el dramaturgo Vince Waldron.



La cantante, que falleció en 2022, fue productora de la película y antes de morir había elegido personalmente a la protagonista de 'Euphoria' para interpretarla.



Nacida en Nueva York en 1943, Spector se hizo famosa por cantar temas como 'Be My Baby' o 'Baby I Love You' o 'Walking in the Rain' junto al grupo que fundó con su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra Talley.



Su música ha sido gran inspiración para músicos de diferentes generaciones incluída Amy Winehouse, quien además de incorporar sonidos similares a los de The Ronettes en su música, incorporó el peinado "de panal" que las cantantes usaban en la década de los 60 a su estética personal.



Jenkins, ganador al Óscar por el filme 'Moonlight, recientemente dirigió el filme 'Mufasa: The Lion King', que superó los 720 millones de dólares en taquilla mundial, mientras que Zendaya protagonizó en 2024 las películas 'Challengers' y 'Dune: Part II'.



La actriz también tiene en puerta la película 'The Drama', también del estudio A24, que protagonizará junto a Robert Pattinson y Alana Haim.

