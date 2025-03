Abandonan los restos de Gene Hackman y su esposa: continúa el misterio sobre su muerte

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de la leyenda de Hollywood, Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, continúa siendo un misterio tras haber pasado un mes.

De acuerdo con la reseña del portal informativo 24 Horas, el mundo del espectáculo sigue conmocionado por la tragedia que envuelve a la muerte del reconocido actor estadounidense.

Asimismo, indica que el misterio se mantiene tras haber pasado un mes y los restos de Hackman y su esposa siguen en la morgue ya que no han sido reclamados por nadie.

Según varios reportes, los restos de Hackman y Arakawa continúan en la morgue de Nuevo México, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas de muerte de ambos.

Así lo confirma el medio especializado en farándula estadounidense TMZ, tras señalar que representantes de la Oficina Forense de Nuevo México aseveran que ambos cuerpos no han sido reclamados, si bien no es usual que sigan los restos allí, las autoridades desconocen los motivos por los que no los han reclamado.

Cabe destacar que las autoridades aún no han determinado la causa de la muerte de la pareja, sin embargo, descartaron que se tratara de una intoxicación por monóxido de carbono. También han dicho que no hay evidencias de un acto delictivo.

