Chepa Candela: Scarlett Linares podría encarnar a Lila Morillo en una película

¡¡¡Jeeeloooouu!!! Y sin mucho preámbulo, enseguida paso a contarles que el nombre de SCARLETT LINARES es el que más suena para encarnar a Lila Morillo en una película sobre la gran diva zuliana…y aunque aún no ha recibido la propuesta de manera formal, los productores del Proyecto, al que quieren darle “chola” lo más pronto posible, desean que sea ella ¡y no otra¡ la que protagonice esta cinta…¡Síii, señores!...Una fuente ligada a la empresa que producirá dicho filme, me contó que antes de reunirse con la cantante criolla, lo harán con la estrella marabina para que de la autorización de que su vida sea llevada a la gran pantalla…pero como ella está instalada en los predios mayameros, no han podido viajar hasta allá para plantear la cosa…y cuando les dé el siii, llamarán a Scarlet Linares para hacerle la oferta….Por cierto que la intérprete criolla grabó el tema “Amiga traidora” que compuso el finado Ricardo Peña, quien se la dio muchíisimo antes de morir, pero la había perdido…y ahora que la encontró, se fue al estudio de grabación para montarla, porque además de ser un tributo al recordado productor de Sábado Sensacional, le da en la cara a una tipa que le propinó una puñalada trapera y por eso anda dolida….¿’Será que le quitó marido?...

Milena Santander

Yyy lo que es MILENA SANTANDER (¡Se acuerdan de ese cuerpo?) sigue siendo tendencia en las redes sociales por el tarantín de verduras que montó en una calle de Santa Mónica, y desde que lo dio a conocer, para demostrar que “trabajo no deshonra”, las ventas y la clientela, ique, han subido como la espuma, pues muchos se han acercado hasta el local para verificar si se trata de la actriz que vieron en la “picola pantalla”…y que ahora se rebusca de manera decente, porque ¡“hay que llevá pa casa”¡…y como hace tiempo que la industria de la televisión está en crisis…esa fue la forma que encontró para redondearse la arepa…Así que cuando oigan a Milena Santander gritar a todo gañote: ¡”Lleven yuca, lleven yuca”!, salgan corriendo a comprar la suya…ojo: ¡La cuña es de gratis!…

La Casa de los Famosos All Star

Yyy variando el parling, les bato que otro escándalo estalló en La Casa de los Famosos All Star, el reality de Telemundo que se ha convertido en un hervidero de cizañas…ahora Caramelo y MANELIK subieron a la suite del inmueble, donde se suscitó una situación que ha sido calificada de acoso…y tal ha sido la incomodidad de los seguidores del programa que ahora exigen que la producción tome medidas enérgicas en contra del participante y lo expulsen ¡sin derecho a pataleo!...A través de las redes sociales se hizo viral el momento en que Caramelo y Manelik están acostados en la misma cama…y en el clip se escucha a la influencer decir que se siente ‘rara’ estando en una suite con su compañero…“No estoy acostumbrada a estar así contigo” dice Manelik mientras que él le responde “Para que haya una costumbre tiene que haber una primera vez”….

