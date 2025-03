Chepa Candela: Será que Sheynnis Palacios se percató de que su novio es “mano suelta”

Suscríbete a nuestros canales

…¡Buenooosss días a todas, todos y “todes”!….y como siempre, les doy la bienvenida a quienes posan sus “visores” en ésta, la columna más cotizada, leída del periodismo farandulero de este país, donde se cotillea ¡divino y sabroso!, La manera más amena de ponerse al tanto de todo lo que pasa, sucede y acontece en la movida artística de este país y el resto del globo terráqueo¡…

Rummy Olivo

Así que a la voz de ¡¡paaarrrtiiidaaa!! Arranco con el “parling” para contarles que RUMMY OLIVO, quedó ¡de un taco y dando vueltas! Y verificó por ella misma la falta de humildad de la niña ésta llamada Emily Galavis, quien de manera tajante y como obligada, respondió, seca y cortante, a los elogios que, vía Instagram, le envió la popular cantante criolla, quien la felicitó por su corta carrera artística, aunque solamente ha pegado dos temitas piches, léase: “Guayabo Zarandeao” y “Va colgando de un hilito”…¡Así como me lo contaron!...Una fuente bastante ligada a “La flor de Zaraza”, me sopló en la patica de mi oreja izquierda, que la muchachita ésta demostró, una vez más, que no conoce la palabra humildad…y en vez de agradecer el gesto que tuvo la reconocida, aplaudida y querida intérprete, solo soltó un simple y descortés “ Gracias” a sus alabanzas., que más que esos consejos de parte de Rummy Olivo, ama dueña de una trayectoria exitosa dentro de la canta criolla…¿Logrará la Emily Galavis alcanzar los mismos logros?...¡Uujum¡ con esa actitud tan prepotente, que la tiene “colgando de un hilito”, yo lo dudo muchísimo…

Yailín la Más Viral

Yyy “avanti” con el cotilleo, les bato que a pesar de que se llena la jetotota pregonando que es más humilde que La Madre Teresa de Calcuta , con su exceso de divismo demuestra todo lo contrario, pues YAILIN LA MÁS VIRAL, que nunca ha pegado un tema en Venezuela, exigió (Ojo: no fue pidió por favor) un jet privado para su arribo a nuestro país, ya que su fama no le permite montarse en un avión “cochinero”, donde tendría que compartir con gente que no conoce…y que seguramente le perturbarán la tranquilidad de su viaje”…¡Ay si, ay si!...¿Quuuéee taaal?...La susodicha, que se hizo medio famosa por haber sido la amante del reguetonero Anuel AA, ique, ¡“pidió por esa boca”¡ cuando se sentó a hablar con sus contratantes en Venezuela, y además de una serie de estrafalarias exigencias, solicitó que su traslado a nuestros lares, fuera en una lujosa aeronave…Supongo que quienes la traen estarán “pariendo” para complacer a la susodicha, quien estará llegando a estos lares el día 26 para presentarse desde el 27 hasta el 29 de marzo, en Caracas, Valencia y Lechería…¿Funcionará la taquilla con ella?...¡Amanecerá y veremos!...

Sheynnis Palacios

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que vía “Mayami” me llega la señal de la suspensión “Hasta nuevo aviso” de la boda de SHEYNNIS PALACIOS y el expelotero venezolano Carlos Gómez, pues como se los batí a comienzos de esta semana, la pareja en cuestión, que en septiembre de m2024, hizo público su romance, supuestamente está atravesando por una fuerte crisis que mantendría guindando, como el tamarindo, la relación de ambos dos…¡Síii, señores!...Según la señal captada por mis camataguas, la exMiss Universo y el exdeportista criollo, que participó en la cuarta temporada de “La casa de los famosos” dizque, habrían decidido darse un receso a ver si resuelven sus rollos sentimentales y por ese mismo decidieron suspender su matrimonio…y ya hay quienes aseguran que ese bodorrio ¡no va!...¡Que pasaría allí?...¡Será que la Sheynnis Palacios agarró miedo porque se percató de que el Carlos Gómez es “mano suelta”…recuerden que por esa razón fue expulsado del reality de Telemundo por haberle dado tremendo “mamonazo” a uno de sus compañeros…¡Conmigo no¡, diría la exreina nicaraguense!...

