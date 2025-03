Chepa Candela: Sindy Lazo reapareció para armar tremenda protesta

Suscríbete a nuestros canales

¡Jelouuu, jelouuu!! …y aquí me tienen, puntual a mi infaltable cita con ustedes, queridillos, queridillas y queridilles, para que se den gran banquete con los más recientes chismes, brollos, bretes, tramoyas, tretas y aconteceres del mundillo farandulero de este país (y zonas aledañas), donde lo que sobra ¡es tela para cortar!...

Gizel Mobayed

Y como de sacarle ¡hasta la última hebra!, para eso me tienen aquí, labor que gustosa vengo haciendo desde hace casi medio siglo (¿Leyeron bien?) paso a batirles que la que anda “botando de su pecho, espuma” es la GIZEL MOBAYED, pues por exigencia directa de la gerencia de producción de IVC será el ancla de un segmento de espectáculos, lo cual echa por tierra el fuerte “rum-rum” de que ya no la querían ¡ni en pintura! En dicho canal, donde venía compartiendo cámara y micrófono con Eyla Adrián y Alba Cecilia Mujica en “Mundo de Mujeres” donde conducía una sección de farándula que supuestamente tenía más sintonía que el mismo programa …Por esa razón ahora la regresan al mismo para reforzarlo con su propia sección farandulera y es que según me contaron mis fuentes de dicha televisora, la susodicha le da con una piedra en los dientes a sus compañeras, quienes, ique, la mastican, pero no la tragan…y, al parecer entre ellas, supuestamente había cierta tirria…Bueno, ahora tendrán que calársela ¡otra vez! porque la Gizel Mobayed regresa…Por cierto que la ANDREINA NEDJME tapará el hueco que dejó en Mundo de Mujeres” donde pasará a ocupar su lugar como ancla en el mencionado magazine…¿Se las llevará bien con Eyla Adrián y Alba Cecilia Mujica?...porque donde hay un gallinero suelto, ¡lo que sobra es la envidia, la intriga y las zancadillas!...¡Amanecerá y veremos¡…

Sindy Lazo

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que SINDY LAZO (¿Les suena ese nombrecito?) salió de su “concha” para abrir su hocico y protestar ¡a todo gañote! Por la copia barata que está haciendo el actor Edyson Mata (A quien conocerán en su casa) del personaje de Gladys López que Mimi Lazo encarnó en “Voltea pa que te enamores” la recordada novela de Mónica Montañez, que Venevisión transmitió entre 2006 y 2007 con Daniela Alvarado y Jonathan Montenegro como protagonistas principales…¡Síii, señores¡…Una de mis más fieles fuentes se reportó enseguida con esta columnista para asegurarme que la hija de Mimí Lazo se puso fúrica cuando se enteró que estaban haciendo una comiquita del papel de su famosa mamá…y hasta usa el mismo vestuario y gestos…y lo peor del caso es que el tal Edyson Mata ni siquiera pidió permiso para montar esa versión teatral que bautizó con el título de “Hombre no es gente”, precisamente la misma frase que utilizaba Mimí Lazo en su papel, que se robó el show en el referido “culebrón” …Lo que me extraña-araña es que haya salido la Cindy Lazo a armar el berrinche y no su mamá, que por “quítame esta paja”, ya está armando un zaperoco…

Alfonso León

Yyy casi al final del tecleo, que me deja los dedos engarrotados (¡Y las uñas echando humo!) me llegó la reconfirmación del empate de ALFONSO LEÓN y el odontólogo Gabriela Ramírez, con quien lleva un año de amores (¡Uuupaaa cachete!), pero fue el pasado 14 de febrero que decidieron hacer formal la cosa…y siguen, como dos tortolitos, jelices y juntos “comiendo perdices”…¡que viva el amor!...Aunque habrá que ver cuánto le dura, porque el famoso astrólogo ha tenido ya varios estrellones sentimentales…y el último fue con Arturo García, con quien se casó…y quien, además de su marido, fue su manager, relación laboral que todavía continúa…¿Cuánto tiempo durará con su dentista?...Esa es la pregunta de las cien mil lochas…

