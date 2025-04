Chepa Candela: Diana Silva quedó “seca” y sin programa radial

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Good morning for everybody!! (o lo que es lo mismo, ¡Buuuenoosss días para todos!) y nuevamente ¡heme aquí!, donde ya voy rumbo al medio siglo, (¡Una guará!) en este raudo tecleo que deja mis uñitas todas escarapeladas y echando humo más humo que una chimenea, aunque “sarna con gusto no pica”…Así que, una vez más, ¡bienvenidos a este sabroso cotilleo!...

Diana Silva

Y como para luego es tarde, enseguida les bato que DIANA SILVA, quien debería darse unos buenos “ramazos” para espantarse la mabita, ¡volvió a caer en desgracia!, pues resulta, pasa y acontece que cuando su programa “Somos las bestias”, ya estaba enganchando a la audiencia, la gerencia de producción de Hot 94.1 ordenó darle “matarile” y lo sacaron del aire, ya que, como se sabe, dicha emisora cambió completamente de estilo y ahora toda su programación es netamente deportiva…¿Consecuencias?...Los programas de variedades fueron eliminados de la parrilla, ¡sin derecho a pataleo!, entre ellos el de la Miss Venezuela 2022…¡Así como lo están leyendo!...Según la onda captada por mis camataguas, la susodicha que andaba “very japi” por la bulla que estaba haciendo su espacio quedó “seca” cuando fue llamada para ponerla al tanto de la sorpresiva decisión, que se llevó en los cachos a otras producciones que estaban en el aire…y aunque rogó y rogó para que no la sacaran del aire, le volvieron a restregar que la emisora solo se hablaría de deportes…y la Diana Silva de esa materia, sabe lo que yo de chino…Oooo seeeaaa, ¡“naiboa con papelón”!…es que ni siquiera sabe jugar pelotica de goma, como para involucrarse en ese campo, ahora tendrá que instalarse en otra estación, a ver si consigue aunque sea una palomita, pues ella insiste en hacer carrera en el medio…y el hecho de que en Venevisión tampoco le negaran el chance, (Quería entrar a Portada`s) ¡no le enfrió el guarapo!…Aunque quienes creen en eso, le aconsejan que se haga una “limpia”, a ver si concreta algunos de sus proyectos…

Carlos Aguilar

Yyy como mis fuentes misséricas, han estado con esas pilas bien puestas (Bueno, como siempre, eso sí que tiene mis ellas) también me contaron (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa¡, cual cotorra repito, recuerden que no soy escaparate de nadie) que el diseñador CARLOS AGUILAR (¿Les suena ese nombrecito?) por mucho que le dio y le dio, no logró convencer a su patrocinante para que se bajara de la mula con el realero que exige la organización Miss Venezuela para montar el Miss Yaracuy, cuya franquicia queda colgando como el tamarindo, pues, de paso, no son muchos los interesados en adquirirla, solo el susodicho, que montó el templete el año pasado dentro de la Feria de Mayo, de dónde salió Oriana López, que ni siquiera pudo meterse en el grupo de las 10 semifinalistas del Miss Venezuela 2024…perooo este año…¡se le cayó el “bisni”!...porque en la quinta morada, le repitieron a todo gañote, que ¡"si no hay lial, no hay lopa”¡…

Andrea Rubio

Yyy otra que anda activa es la ANDREA RUBIO, quien lejos de darse mala vida por el librito digital ese que escribió Diana Malavé, la Miss Delta Amacuro 2022 que sigue respirando por la herida porque no ganó la corona, anda recorriendo medio país, redondeándose la arepa con sus cursos de pasarela y marketing, titulado “Aprende con Andrea”, que le está dando su “billetico”, por lo menos para comprar su maquillaje y uno que otro trapo…que baratos no están…Por cierto que la Miss International 2023, ique, dijo que hasta Belinda la había llamado para que la enseñara a caminar, luego de la “matra” que se dio la mexicana en un desfile de moda…¿Será “verdura” que la polémica estrella mexicana también solicitó los servicios de Andrea Rubio?...Ujm, eso como que es un cuento….Chao…

