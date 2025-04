Chepa Candela: El J Balvin se metió a fit y está mi amor con te quiero

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Goood morning queridas y queridos!!… Una vez más, ¡heme aquí!… Fajada como las buenas para llevarles, como siempre, la tan esperada ración chismográfica que diariamente los pone al tanto de todo lo que ocurre en la “fauna farandulera” de este país… ¡y un poco más allá!... donde los chismes, tramoyas, tretas, bretes y brollos no faltan ¡jamás de los jamases!…

Lele Pons

Yyy como para echárselos con pelos, señales y yerbas aromáticas para eso me tienen aquí, inmediatamente paso a batirles que la LELE PONS sigue siendo el pan de piquito luego de esa polémica y muy cuestionada develación del sexo de su bebé efectuada durante este fin de semana… ¡Pasa, resulta, y acontece! que fulana en cuestión quiso hacer una gracia y le salió senda morisqueta gracias al “showcito” que muchas parejitas en la actualidad arman para informar si la criatura que viene en camino es hembra o macho, o ambos inclusive… La Lele y su marido (el Guaynaa) en ese “merequetegue” (que por cierto, los obligó a botar la casa por la ventana) “casi, casi” terminan en las puertas de un hospital porque cuando develaron que lo que viene en camino es una hembra de sexo femenino, soltaron una baba, gel, o líquido rosado sobre algunos de los presentes y ¡zaaaaaaz! la primera que pegó la bemba del piso gracias a la resbaladiza sustancia fue la Lele Pons … ¡Qué susto…! la mujer rodó… Este acto que llevó a la influencer venezolana a rebotar más que una pelotica e´goma no sólo alarmó y preocupó a todos los cibernautas; sino que se ganaron de manera inmediata el título de irresponsables al exponerse de esa manera su estabilidad y salud física, teniendo en cuenta que esa piñata que la Lele lleva en su vientre está a punto de reventar… Dicho video en donde ocurre el mentado hecho se viralizó en las redes sociales, y hoy (abriendo la semana) aún siguen muchos curiosos, cercanos, y afectos, comentando la grave falta de la parejita, haciendo ver que la caída de Lele Pons causó más revuelo y centimentraje que el mismo descubrimiento del sexo del bebé… Dígase: la irresponsabilidad y la payasada empañó la alegría de saber que lo que viene a este plano astral es una niña…

"Mujerones" al borde de un ataque de nervios

Yyy cambiando radicalmente el tema les cuento que la plana mayor de Canal i tiene en la mira al programa MUJERONES, y al parecer, la orden oficial que su staff de producción debe ejecutar en las próximas horas es sacar del aire a ese programa de entrevista que lamentablemente no dio pie con bola; es decir, no gustó (y mucho menos caló) en el favoritismo del televidente, y para estar sembrando en tierra infértil, los manda más del mencionado canal decidieron pasar la brocha por ese estudio y eliminar esa enorme mancha que hay dentro de su programación… En consecuencia, están analizando qué hacer con la Ivette Domínguez, pieza que ellos consideran como “única e invaluable” y por eso “cacarean” que vale la pena rescatar, porque ¡trúa! ¡trúa” cual cotorra me limito a repetir, ique el resto de sus animadoras “a según” son cualquier cosa y por eso no les importa que a La Androgena, a la Úrsula Kabbara, y a la Gabriela Abello las manden para su casa sin retorno definido…

J Balvin más bueno que comer con las manos

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, me enteré sin querer ¡queriendo! que el papacito colombiano, J. BALVIN, se metió de ¡cabeza, tronco y extremidades! a trabajar su régimen alimenticio y de entrenamiento con un experto en fitness que ha cuidado la figura de grandes artistas como Maluma, Diego Boneta, y Aracely Arámbula… Balvin confesó que gracias al cuidado y las recomendaciones de Fernández ha perdido 14 kilos en dos meses, y ahora a sus 39 años de edad, puede quitarse la camisa sin remordimientos y mostrar “tuttos” sus músculos… Buscando reforzar su teoría, el cantante usó sus plataformas digitales y dijo: “… quitarte la camisa en el show significa esfuerzo, disciplina, levantarte temprano, aguantarme… y mucho más”… Yo Chepa Candela Oficial, en mi rol de experta puedo asegurar que verlo sin camisa sobre un escenario significa dentera, palpitaciones, taticardia, dilataciones, y más… ¡Uy… me dio calor!... ¡Me voy a refrescar!... ¡Hasta mañana!...

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube