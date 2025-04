Chepa Candela: La Valeria Cannavó hace “sudar petróleo” a Nina Sicilia

Suscríbete a nuestros canales

¡!Buenaaasss, buenasss!!...y, una vez más, les doy la bienvenida a ésta, la columna más esperada, leída, copiada, peeerooo…jaaamáaasss igualada del “periodismo farandulero” de este país, donde durante casi medio siglo, (¡Ná guara!) el chisme se bate mejor que ¡en ninguna otra parte!…¡Duélale a quien le duela!...

Canal I

Y como de chismear se trata, porque para eso me tienen aquí, paso a batirles que desde los predios de CANAL i me llega la señal de que la gerencia de producción de dicha televisora, ique, le puso la lupa a ciertos y determinados programas que no terminan de dar pie con bola…y solo son una pérdida total de tiempo y de dinero, pues nadie los ve y, por supuesto, que comercialmente no “engordan al cochinito”, pues no son rentables…O sea, jelouu…¡Síii, señores!...Según la onda captada por mis camataguas, la orden que viene “de allá arriba” es que esos espacios que no levantan ni sospechas en la audiencia…o corren o se encaraman, pues “la masa no está pa bollos” como para andar invirtiendo en ninguna producción que no sea rentable, como el caso de “Mujerones” que es “más malo que un “peñonazo en el ojo”, a pesar de que el concepto pudiera ser atractivo, pero aquí está mal llevado…Lástima que el talento y simpatía de IVETTE DOMINGUEZ, que es una de sus conductoras, (Junto a Andrógena y una tal Úrsula Kabbara) se esté desperdiciando en ese bodrio, que no es “ni una cosa, ni la otra, sino todo lo contrario”·…El caso es que “Mujerones”, ya recibió la sentencia de “muerte”…y ojo: en la lista figuran otros programitas…entre ellos uno de farándula…¿Cuál será, cuál será?...¡Adivina, adivinador!...

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que Nina Sicilia y su combo, ique, están tragando duro” con VALERIA CANNAVÓ, pues resulta, pasa y acontece que la Moss World Venezuela, ique, es medio remolona con eso del asesoramiento y cuando le aconsejan una cosa, ¡hace todo lo contrario! Sacando las uñas de su rebelde personalidad, lo cual estaría perjudicando la preparación que está recibiendo para su participación en el Miss Mundo 2025, que tendrá lugar el próximo 31 fe mayo en los predios de India, específicamente en Hyderabad…Síii, señores¿…Una de mis fuentes misséricas, que sigilosa deambula por los pasillos de la quinta morada, se reportó con esta Chepa para contarme que la susodicha no se deja asesorar del todo…y por todo protesta, lo cual tiene a Nina y al resto de los asesores “sudando petróleo”, pues hasta el vestuario que le están escogiendo como que no le gusta mucho…y dicen que dijo que más hizo demasiado aceptando que le tiñeran el pelo, que tampoco la dejó muy contenta…¿Será que Valeria Cananvó pretende seguir el (mal) ejemplo de Migbelis Castellanos en el Miss Universo 2014, que por desobedecer a Osmel Sousa, no pasó de las 10 semifinalistas…y la colombiana Paulina Vega, que ganó la corona ese año, ¡se la llevó en los cachos!...¿Se acuerdan del caso de la Miss Venezuela 2013?...

Por cierto que ya el ambiente missérico se está haciendo sentir en la India… y, a partir de la semana próxima, comenzarán a llegar las primeras candidatas (De las más de 100 participantes)m a esos lares para arrancar con la agenda previa de la 72.ª edición de Miss Mundo, por lo que la Chiva que más me…” en dicho "templete”, que no es otra que Julia Morley, ya está instalada en aquellos predios, con todo y su combo, para recibirlas…Mientras que KRYSTINA PYSZKOVÁ, termina en pocos días su gira mundial para iniciar la cuenta regresiva de su reinado…y le encasquete la gran corona a su sucesora…¿Será Valeria Cannavó?...¡No la veo, no la veo!...

