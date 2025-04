Chepa Candela: Amanda Dudamel extiende sus tentáculos

Suscríbete a nuestros canales

…¡Buenooosss días a todas, todos y “todes”!….y como siempre, les doy la bienvenida a quienes posan sus “visores” en ésta, la columna más cotizada, leída del periodismo farandulero de este país, donde se cotillea ¡divino y sabroso!, La manera más amena de ponerse al tanto de todo lo que pasa, sucede y acontece en la movida artística de este país y el resto del globo terráqueo¡…

Jacqueline Aguilera

Así que a la voz de ¡¡paaarrrtiiidaaa!! Arranco con el “parling” para contarles que los casting para escoger a las candidatas del Miss Grand Venezuela 2025, están marchando ¡a todo tren!…y hasta ahora parece que la cosa va por buen camino, pues la JACQUELINE AGUILERA tiene encima al Osmel Sousa, que sigue negando que no es el dueño de la franquicia, (Como si la gente se chupara el dedo) chequea hasta lo más mínimo y desde México ¡“manda más que un dinamo”! pues, dizque, ha soltado entre íntimos que quiere que dicho “templete” en sus manos, supere lo que hizo su anterior franquiciante, (Léase: George Wittles) aunque vuelvo y repito, dice ¡que no, que no y que no es dueño¡…¿A quién engaña?...El caso es que la exMiss Mundo y su combo ¡andan a mi millón! “montados en esa producción”, para cumplir ¡al pie de la letra! con todo lo exigido por “El zar de la belleza”, a quien por cierto, vieron en misa, dándose golpes de pecho, durante la Semana Santa Pasada (Viernes de Concilio, para ser exacta) sentado en las primeros banquitos de la Basílica Nuestra Señora del Valle, allá, en la isla de Margarita, donde llegó acompañado del empresario Antonio Chambra, el dueño de Traqui…¿Sería este señor, quien le aflojo el “biyuyo” para que comprara la franquicia del Miss Grand Venezuela?…¡A mí que me registren!...

Amanda Dudamel

Yyy “avanti” con el cotilleo, les bato que la AMANDA DUIDAMEL ya debe estar encaramada en el avión que la conducirá a los predios mayameros, donde chequeará directamente todo lo relacionado a la primera colección de su línea de ropa, cuyo lanzamiento está preparando para dentro de poco…ahora no se sabe, si será en Caracas o en la “Ciudad del sol”…El caso es que la exMiss Venezuela anda ataraeada con su nuevo proyecto y como “El ojo del amo engorda al caballo” irá personalmente a supervisar la elaboración de los “trapos” que ella diseño para su gran debut en el mundo fashion y a su retorno volverá a meterse ¡De cabeza, tronco y extremidades!...en su recién inaugurado café, en Chacao, donde le está yendo de maravilla, ya que según me contaron, se forma aquel bululú a las puertas del local al que van algunos a tomarse su “guayoyito” humeante…y otros para farandulear a hacerse una “selfie” con la gran Amanda Dudamel que ha regresado al tapete ¡cortando rabo y oreja!...

Daniella Navarro

Yyy casi al final del tecleo (Que deja aquellos como un par de jamones…y echando humo como una parrilla) me llegó la onda del “agarrón” que acaba de darse DANIELLA NAVARRO (¿Les suena ese nombrecito?) con algunos de sus detractores, quienes la dieron ¡hasta con el tobo! en las redes sociales en donde la volvieron “trisas” por unas fotos envuelta en un diminuto bikini las cuales publicó en su cuenta de Instagram…”'Ya tu eres una señora y no puedes usar trajes de baños chiquiticos” fue lo más decentico que le escribieron a la actriz, que con aquella lengua bien afilada, y con el desparpajo que la caracteriza, les replicó lo siguiente: “las que me critican son unas carajitas con cuerpo de señora y en cambio yo soy una señora con cuerpo de señora”…y, de remate, les soltó que al “vejucón” de su esposo le gusta como se ve y eso es lo que realmente le importa, dando a entender, que lo que piensen los demás ¡le sabe a casabe!...

