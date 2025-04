“Conclave” gana popularidad en plataformas digitales tras la muerte del papa Francisco

Suscríbete a nuestros canales

La muerte del papa Francisco, ocurrida a los 88 años debido a complicaciones de un derrame cerebral, ha conmocionado al mundo y, como resultado, ha influido en el consumo de contenido relacionado. Según un informe de Variety, las visualizaciones de la película Conclave, estrenada el año pasado, se incrementaron en un 283% tras la noticia de su fallecimiento.

La misma fuente indica que la película, protagonizada por Ralph Fiennes y dirigida por Edward Berger, acumula cada vez más popularidad. Conclave relata la intriga política del Vaticano, cubriendo el período desde la muerte de un papa hasta la elección de su sucesor, mientras explora los secretos de los cardenales durante el cónclave.

Según datos de la plataforma de monitoreo de audiencias Luminate, el 20 de abril la película registró aproximadamente 1.8 millones de minutos de visualización, cifra que saltó a 6.9 millones el 21 de abril, reflejando la repentina ola de interés entre los espectadores.

¿Qué otros títulos han visto un aumento en su popularidad tras la muerte del Papa?

Este fenómeno no se limita solo a Conclave. Otra película destacada, The Two Popes (Los dos papas), dirigida por Fernando Meirelles, también experimentó un aumento significativo del 417% en su visualización. La cinta, que describe una conversación entre Benedicto XVI y el entonces cardenal Jorge Bergoglio, pasó de 290,000 minutos registrados el domingo a 1.5 millones el lunes.

Los datos revelan cómo los eventos trágicos pueden impulsar el interés de la audiencia por ciertas narrativas. En el contexto de la muerte del Papa Francisco, muchas personas se sienten motivadas a explorar su vida y legado a través del cine.

La serie Llámame Francisco también se encuentra en una posición excepcional para captar la atención del público. Esta miniserie ofrece una mirada profunda a la vida del pontífice, complementando las producciones cinematográficas con su propio estilo narrativo.

A medida que los espectadores buscan entender la figura del papa en el contexto de su fallecimiento, es probable que el interés por estas producciones se mantenga alto, profundizando en la historia contemporánea de la Iglesia Católica y el impacto del papa Francisco en el mundo actual.



