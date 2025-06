La pasmosa declaración de Florinda Meza sobre los hijos y esposa de Roberto Gómez Bolaños: el origen del conflicto familiar

Suscríbete a nuestros canales

Aunque su historia de amor fue idealizada por millones, la verdad detrás del romance entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños tuvo más sombras que luces. En una entrevista del pasado que ha vuelto a circular, la actriz se refirió con crudeza a los obstáculos que frenaban su relación:

Su declaración no solo dejó impresionados a los presentes si no también al mismo Chespirito, pero él, muy tranquilo, aunque disgustado, intentó matizar la frase asegurando que los hijos no podían considerarse defectos. Pero Florinda fue tajante:

"Si fueran míos serían maravillosos… pero no siéndolo, eran un problema”.

Estas declaraciones muchos las vieron como un indicador de que Meza no solo enfrentó críticas públicas, sino también un conflicto íntimo y familiar que marcó sus inicios. Entre otros puntos a tomar en cuenta es que Florinda también reveló que tardó cinco años en ceder ante la insistencia del comediante, quien la cortejaba con flores, poemas, dibujos y hasta retratos.

“Él era muy infiel a su esposa, muy muy infiel… andaba con tantas, que yo no quería ser una más en su lista”, explicó, agregando que Gómez Bolaños siempre le repetía que ella era “su mujer ideal”.

Con el paso del tiempo, la dinámica cambió. Aunque Florinda cargaba con las responsabilidades del hogar, "él no se toma la molestia de ir a una tienda”, y el cariño entre ambos se hizo evidente. "Le digo buenos días, mi dulce despertar”, relató Roberto

Sin embargo , no todo fue color de rosa, hubo un momento en el que separaron, pero Chespirito reconquistó a Florinda con un poema, fiel a su romaticismo y juntos recordaron los versos: "Hoy soy la mitad de mí, la mitad de mis entrañas y mitad de las hazañas que alguna vez emprendí el destino me convierte en fulgor de media estrella licor de media botella y a mitad de un frenesí, hoy soy la mitad de mi porque hoy me falta ella".

