Chepa Candela: La Alejandra Guzmán anda cheveronga

Alejandra Guzmán

Les bato que la ALEJANDRA GUZMÁN salió al ruedo para decirle a “tutta” su fanaticada que está ¡chévere, cambur pintón!... Yyy es que ¡pasa, resulta, y acontece! que la artista mexicana fue ingresada de emergencia a un hospital tras presentar complicaciones en su mano derecha… Esta mecha agarró fuego el pasado viernes en horas de la tarde, cuando la artista publicó una foto en su Instagram mostrando que iba a ser operada por un quiste sinovial, una lesión que le había estado perjudicando desde hace días hasta la que mujer decidió ponerle un alto a la dolorosa y muy tormentosa situación… A pesar del susto, la cantante aclaró hace pocas horas que su gira de conciertos sigue intacta, que no sufrió alteraciones y cambios de última hora, y tal como ella lo “cacareó”, será este próximo 5 de julio el día cuando ella inicie el “Brilla Tour”; un recorrido que la llevará a visitar algunas de las principales ciudades de México y Estados Unidos…

Dayana Mendoza

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que la que sigue dando tela para cortar, y agua “bendita” para beber, es la DAYANA MENDOZA (¡suustoo!), y es que la mujer no ha terminado de apagar una hoguera cuando ya tiene la mecha en la mano para encender la otra… ¡Resulta! que la inmaculada “Miss Universo 2008”, levantó el polvo del camino cuando declaró que los miembros de la comunidad LGBTQ+ son personas poseídas por espíritus gays, que Dios no crea al homosexual, y que “tutta” esa gente que declara abiertamente amar a personas de su mismo género son seres que necesitan abandonar esas posesiones… No conforme con este escándalo, horas más tarde, informa que ya está felizmente casada con el Pastor Carlos Uribe (persona que “a según” le hizo ver la luz al final del túnel) y en consecuencia es que anda desbocada predicando lo que sólo ella sabe predicar (exprésese: su fe cristiana)… ¡A.Dios!...

