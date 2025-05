Chepa Candela: ¡Calladita me veo más bonita!... Así se mantiene la Yomily Corredor

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz inicio de semana “for every body!!!… Aquí me tienen, como siempre, (Es decir, cual “clavel”, ¡como todos los días!) lista, presta, y dispuesta a batirles lo más calientico del acontecer farandulero donde los chismes, rollos, bretes, tramoyas y tretas se producen ¡Rico, Rico… Puerto Rico!…

Pierina Rojas

Yyy como para batírselos con pelos, señales y demás “yerbas aromáticas”, me tienen aquí, tarea que hago con sumo placer, (y encima pagan mi buen “biyuyo”); enseguida les bato que sigo sin entender (y ¡miren que bruta no soy!) el por qué de esa “campañita mediática” que desató la periodista y animadora criolla, PIERINA ROJAS, en contra del equipo de producción de “Está de show” (¡suuustooo!), un proyecto en donde ella durante meses estuvo de ¡chupa, y déjame el cabo! y de la nada aparece presentando un documento en donde se desliga de esa gente, e incluso, “cacarea” el haber tomado medidas legales en contra de “tuttos” ellos, si es que en algún momento la llegan a vincular con el ya mencionado y turbio “merequetengue”…

El caso que mantiene mi mente nublada, y sin capacidad de raciocinio (¡upa! que fina esa palabra), es que la mujer después de hacer ese anuncio público a través de las redes sociales comenzó a pantallar y a dar declaraciones a varios medios de comunicación social del país (dígase: programas de televisión, ¡aquí, allá… yyy más “acullá!) para decir que “no dirá nada”, y aceptó varias entrevistas para comentar que “no comentará nada”… ¡Míjita! ¿Con qué se come eso?... Si de entrada tú estás clara de que no vas a “espepitar” ¡naiboa, con papelón!, porque tus razones de sobra tendrás, para qué aceptas entrevistas donde alegas que “te desligas, pero todo está bien”, que “no quieres saber nada de esa gente, pero que ellos son chéveres”, que “si usan tu nombre, vas con el peso de la ley; pero que no les deseas mal”, y así como estas incoherentes líneas hay un millón de frases más que me dejaron ¡bruta, ciega, sorda, y muda!... ¡Oye Mana! ¡No me hagas eso!… Si le echas gasolina al fuego, no vengas tú a sacarme el extintor para luego decir que no quieres ver candela…

Yomily Corredor

Yyy cambiando radicalmente el tema, les bato que mientras el animador venezolano, Leonardo Villalobos, hace pública su separación física y sentimental de la que fue su pareja durante 15 años, YOMILY CORREDOR, muchas curiosas de esta zona (¡me incluyo!) imaginábamos que al poco tiempo de ese contundente anuncio. la ahora ex del también locutor iba a apegarse al “toma y dame” para ser parte oficial de ese brete, y decir “sí, el amor se lo llevó quien lo trajo”… Dicha inquietud (por no decir: “qué salía soy”) me dejó como “pajarito en grama” (¡viendo de lao´a lao!) porque la Yomi hasta esta hora del día hizo caso omiso a la notificación del “Leíto” y ella a través de sus redes sociales, y variadas vías del cotilleo, no se ha pronunciado al respecto y sólo muestra a través de dichas plataformas que está más feliz que una lombriz, y es “CEO de su paz mental”, según reza el encabezado de su cuenta de Instagram… Con esta confesión el ahora animador de “Estrellas de la cocina” de Televen, ya queda confirmada una información que tenía meses rodando dentro de esta industria del cotilleo; y por más que la parejita intentó buscar una segunda, tercera, y doceava oportunidad, entendieron que a la fuerza no entran ni los zapatos, así que optaron por ser maduros y marcaron sus distancias…

Albert Vielma

Yyy otro que está aprovechando las plataformas, redes sociales, y relaciones públicas, para demostrar que el que fastidia cansa (¡diiigooo!) el que persevera vence, es el animador ALBERT VIELMA, quien luego de su estrepitosa salida de Canal i, ahora vive dando paseos frecuentes (como comentarista invitado) en canales como: Globovisión, La Tele Tuya, y Televen… El fulanito en cuestión está pescando en ríos revueltos para ver si le sale una chamba oficial como animador, y no descarta que con esas intervenciones televisivas le salga una tentadora y muy “jugosa oferta”; puntas que ya ha lanzado a varias producciones, y que deja bien claro que él donde pone el ojo, pone la “lagaña”… Así que suerte Albert, ojalá y te salga “algodón con yodo”… ¡Fin!.

