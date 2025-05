Chepa Candela: Valeria Cannavo, la Miss Venezuela World está lista para “picar los cabos”

Suscríbete a nuestros canales

¡Buuueeenoos días!!...Yyy arrancando con el cotilleo, les bato que VALERIA CANNAVÓ solamente está esperando la voz de ¡¡paarrtidaaa!! para encaramarse en el avión que la llevará a los predios de la India, donde, como se sabe, de sobra el próximo 31 de mayo tendrá lugar la 72.ª edición de Miss Mundo, en el que se enfrentará con las más de 100 aspirantes a la corona que ostenta la checa Krystina Pyszková que también ya tiene preparado hasta el discurso de despedida de su reinado…que para muchos fue bastante brillante…¡Sìii señores!...

Valeria Cannavò

La Miss World Venezuela está lista para “picar los cabos”…y aunque se va a dicho templete con pronósticos nada buenos, eso no le enfría el guarapo, pues es de las que piensa que si otras misses venezolanas pudieron…¿por qué no ella?...Solo que hay un detallito: A ella, muuuchooss son los que no le ven chance, sobre todo en este “templete” donde a chiva que más me…” en su organización y quien no es otra que Julia Morley, le tiene ojeriza a las venezolanas…y desde el 2011 cuando ganó Ivian Sarcos, nuestro país ha pasado por el Miss Mundo “con más pena que gloria”…¿Tendrá Valeria Cannavó mejor suerte?...¡No sé, no sé!…porque honestamente ¡no la veo!...

Jennifer Lopez

YYY en conexión directa con mis repetidoras internacionales, fui puesta al tanto del “agarrón” que se dieron JENNIFER LOPEZ y Ben Affleck, por culpa de la mansión que compraron, valorada en 60 millones de dólares, la cual están en venta desde el año pasado…y aquí es donde viene la cosa, pues resulta y acontece que mientras su ex quiere casi regalarla en muchísimo menos de lo que costó, la susodicha dice que no, que no y que noooo, que su precio debe mantenerse o en subirse, aunque la crisis inmobiliaria sigue golpeando la industria…Esto ha dado lugar a una disputa que está poniendo en riesgo los acuerdos que hicieron, tras la firma del divorcio en febrero de este año…El caso es que el actor que siempre ha dado su brazo a torcer y hacía todo lo que decía “La diva del Bronx”, dijo que esta vez no va a ceder…y que prefiere que la mansión siga a la venta, aunque dure vacía todo el tiempo que sea necesario…

Karla Sofía Gascón

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que KARLA SOFÍA GASCÓN (¿Le suena ese nombrecito?) soltó a todo gañote que emprenderá acciones legales contra críticas y acusaciones difamatorias durante su participación en los Premios Platino 2024, donde en la alfombra roja se le acusó de haber petado a un colega español durante un partido de fútbol…”Ya me cansé de que me estén injuriando”, dijo la polémica actriz de Emilia Pèrez, quien no sale de un rollo cuando ya está metida en otro…Lo que no es señaló es a quien va a demandar…¡Otra tramoya más!.

