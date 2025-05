Chepa Candela: Mimí Lazo se puso “popina” en Barquisimeto

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Yyy este martes, ¡ni se casen, ni se embarquen!...peeerooo…¡espérense un momentico¡…tampoco sus visores aparten (¡hasta en verso me salió!) de ésta, la columna más leída, buscada, cotizada y más vibrante de nuestro colorido “niu peiper”, donde el chisme, que a todos les gusta tanto, ¡se bate rico y sabrosooo!…

Beéle

Yyy como para chismear para eso me tienen aquí, lo cual m e disfruto y gozo (Además de que me pagan mi buen “biyuyo”) enseguida paso a contarles que el tal Beéle (¡¡Sustooo!!) llegó a Venezuela más inflado que una cotufa, pues en su gira por algunas ciudades mostró una arrogancia tan chocante, pero tan chocante que hasta sus mismos contratantes se sintieron incómodos por su prepotente actitud, haciéndole pasar un mal rato a propios y extraños…ojo: y no solo el susodicho, ya que los “gorilones” que lo rodeaban también hicieron alarde de su irrespeto por el trabajo ajeno, sobre todo con los representantes de la prensa que empujaban y apartaban a los fablistanes como si fueran objetos inservibles, obstaculizando la labor de los representantes de los distintos medios que asistieron a su rueda de prensa en Barquisimeto, a quienes veían “como gallina que mira sal”…¡Así como lo están leyendo!...

Resulta que el parcero se presentó en “La ciudad de los crepúsculos” donde convocó a la prensa para un pequeño encuentro que se daría al llegar a la puerta del hotel, (4 de la tarde) pero miró a los periodistas, sus guarura se lo llevaron a empujones para que nadie lo tocara...Luego su equipo le pidió a los colegas que esperan un ratico más , es decir ( 11 de la noche ) que cuando el hombre bajara al show si los iba a recibir…pero resulta que cuando el Beéle volvió a verlos, ¡se hizo el sueco¡...y no los quiso atender….mientras que su gente de seguridad los apartó caso que a rolazo impidiendo que hicieran su trabajo….Bueno, eso pasa por andar endiosando esos disfraces que vienen de afuera, creyéndose la tapa del frasco, cuando ni en su mismo les paran pelotas, por no decir otra cosa…

Mimí Lazo

Yyy como mis fuentes larenses han estado de lo más activas (Bueno, como siempre) también me contaron que MIMÍ LAZO (¡Sustooo, otra vez!) que estaba hospedada en el mismo hotel donde le dieron “posada” al Beéle…y coincidieron al llegar, pero la susodicha no sabía que todos los periodistas que estaban ahí era para recibir al colombiano y no a ella…de manera que cuando los vio soltó esta perla: "Yo no pienso declarar"…y acto seguido, le ordenó al equipo de seguridad que la subieran por la entrada de emergencia para no ser molestada por los reporteros... Pero la actriz también se puso diva y le torció los ojos... Supe que la MIMÍ LAZO luego se justificó diciendo que tenía mucha acidez…y le creo, pues no era sólo acidez estomacal, ya que fue incapaz de bajarse y al menos saludar a la prensa de la región demostrando que su carácter es más ácido que un limón piche…

Víctor Drija

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que el VICTOR DRIJA, luego de soltar varias veces por su jetota que ¡jamáaass de los jamases¡ volvería a participar o hacer alguna referencia de la serie “Somos tú y yo” …pero tuvo que meterse la lengua en el bolsillo porque a su paso por Venevisión a dónde fue a parar para promocionar una de sus aburridas canciones, le dijeron que la condición era que al terminar su presentación en " Portadas" debía aceptar una entrevista en el podcast " Camino a Somos tú y yo" con Mario Bruno…Bueno, el susodicho arrugó esa cara como un acordeón y no le quedó otra que aceptar la “invitación” para contar lo bueno…Ok. Ok…¡“No hay problema”¡… perooo…también dejó claro que hablaría con lujo de detalles sobre el infierno que pasó en dicho espacio donde se “mataban” unos con otro por el divismo, envidia y egoísmo de muchos de sus actores…Lo dejarían soltar la sopa?...

