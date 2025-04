Chepa Candela: El Carlos Mata de "El show del mediodía” no da pie con bola

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Buenaaas, buenaaas!!!...y hoy jueves, como todos los días aquí me tienen ¡al pie de mi ultramoderna “computer”! para batirles lo más calientico de la movida farandulera de nuestros lares…y zonas aledañas, donde las tramoyas, bretes, rollos, brollos y tretas ¡están a la orden del “day”!...

Carlos Mata

Yyy arrancando con el “parling”, les bato que “El show del Mediodìa”, conducido por un tal CARLOS MATA, ique ha resultado ¡tremendo fiasco! Pues no ha podido superar la poquitica sintonía que tenía cuando lo animaba Leonardo Villalobos, quien, al ver el descalabro, montó tienda aparte ¡y dejó el pelero¡ para instalarse en Televen con ese reality llamado “Estrellas de la cocina”, que tampoco la da porque también ha pasado “sin pena, ni gloria”…¡Síii, señores!...El programita de “La Tele-Huya” (muchos lo llaman así porque salen despavoridos al sintonizar ese canal por mera casualidad) se quedó en el aparato debido a que su conductor no tiene imagen de peso en la “pícola pantalla”…¡y no enganchó el público!…y si a eso se une lo maloso, latoso, fastidioso, tedioso (y todo lo que termine en oso) que es el espacio de marras, el mandado de que no haya levantado ni sospechas entre los televidentes ¡ya está hecho!... y es que la “verdura” como el apio, el ocumo y la batata, el fulano “Show del Mediodía” ¡es un soporífero total¡… por lo cual no es de sorprender que alcance el récord Guinness de Venezuela como ¡el programa más malo de la TV!, “recuesje”.

Nawat Itsaragrisil

Yyy sumergiéndome en honduras misséricas, les bato que con el nombramiento del “CHINO TRAMOYERO” (Entiéndase: Nawat Itsaragrisil, el dueño del Miss Grand International) como la nueva cabeza del Miss Universo, los cambios que vienen rodando, ique serán bien bruscos, porque el susodicho, quien es toda una “joyita”, ¡suussstooo¡, ya adelantó que a partir de ahora las cosas se harán como él diga…y al que no le gusta que no se lo coma! Porque el papelito de marioneta no es con él y que el bochinche dentro de la organización se va a acabar, sobre todo con la repartidera de franquicias…y es que según la señal procedente de los predios tailandeses, el mentado rey de la tramoya tiene la “tijerota” lista para cortar rabo y oreja, la supuesta negociación que hizo con la Anne Jakarajutatip, a quien le había “lavado la mano” con una millonaria “tajada” para sacarla del tremendo rollo en que está metida por las graves acusaciones que tiene en su contra -motivo por el cual fue sancionada por el gobierno tailandés-, es imponer sus propias normas en el certamen, ique para recuperar la investidura que dicho “templete” ha perdido…y ahora yo me pregunto, así cono quien no quiere la cosa: ¿si no ha sabido gerenciar en forma el Miss Grand, que es un concursito más, va a poder con ese monstruo que es el Miss Universo?...y sigo preguntando: ¿cómo queda ahora el empresario mexicano Raúl Rocha?...¿Y Osmel se regirá por las nuevas normas que planea imponer?...Como quiera que sea, el Chino Tramoyero quiere hacerse sentir como el nuevo CEO del Miss Universo…¡Sáaalveseee quien pueda!...

Alejandro Soteldo

Yyy poniéndole la guinda a esta columna de hoy, les cuento que el ALEJANDRO SOTELDO, (¿Les suena ese nombrecito?) el otrora animador del programa Atómico de Venevisión, quien luego se instaló en los predios de Televen, donde estuvo por un tiempito comentando de cine en Lo Actual, , ique hace maromas para retornar al Canal de la Colina…y anda ligando que le aprueben un proyecto que presentó…y al cual parece le darán el “visto bueno”…aunque no le han asegurado nada…solo le dijeron: “Aguántate ahí, que seguro te llamamos”… el Alejandro Soteldo, que se cansó de hacer “más de lo mismo” en “el canal de la bolita roja”…y por eso ¡“huyó por la derecha”! está claro que no le meterán en Portada’s y solo aspira y espera que aprueben su PNI…Ojalá no se le duerma el “rabano” de tanto estar sentado esperando que lo llamen…

