Chepa Candela: Jacqueline Aguilera anda como plancha e´chino

Mariángel Ruiz

Yyy en pleno ombligo de semana, les doy nuevamente la bienvenida a quienes posan sus “visores” en ésta, la columna más esperada, leída y copiada del mundillo farandulero, donde se cotillea ¡¡saaabrooosooo!!…Así que a la voz de ¡”daaaleee que no viene carro”!, corto este preámbulo para contarles que, definitivamente, MARIANGEL RUIZ ¡no va pal baile!, pues su participación como animadora del Miss Venezuela 2025 quedó descartada de plano…y las razones son varias: Primero, porque ella misma declaró que ya el evento es etapa superada, que lo disfrutó en su momento…peeerooo…que ahora está centrada en otros proyectos, que obviamente le dan mayor satisfacción personal (¡Ay, que serio sonó eso!, no parecen cosas mías…¡cues rescues cues!) según soltó en una entrevista reciente, segundo porque en el canal de la colina, dizque no insistieron mucho para convencerla…y tercero (Que supongo yo aquí, es el motivo principal) porque, al parecer, no hubo un patrocinante que respondiera por sus honorarios, tal como se acordó con Maite Delgado, a quien le van a pagar nada menos y nada piú que 80 mil dólares por la conducción del “templete” que aún no tiene fecha, nim lugar, pues no está decidido, ni definido si se hará en la terraza del centro comercial Líder o el Poliedro de Caracas…El caso es que los “runrunes” que se regaron días atrás los cuales afirmaron que también estaría como animadora, la misma Mariángel Ruiz, se encargó de dejarlos sin efecto, al menos por lo que soltó en una entrevista reciente…”Lo viví en todos los roles...y ya no me apasiona”…y “para buen entendedor…”, ¡qué les puedo decir!...

Jacqueline Aguilera

Yyy siguiendo en la onda missérica, les bato que las cosas dentro de la organización Miss Grand Venezuela, andan “cojeando de una pata”, pues los castings regionales están crudos, cruditos debido a que las aspirantes que se han presentado “no la dan” ya que no tienen ni pinta, ni físico, ni actitud de misses, eso sin contar los “templetes” baratos que han montado para la elección, lo cual ha provocado el desgano y la consabida tibiera de JACQUELINE AGUILERA, quien dijo que solo asistirá a los que garanticen mayor nivel de producción y un buen grupo de chicas a las que valga la pena meterle la lupa…de lo contrario ¡que no cuenten con ella!...Es más, por ese mismo motivo decidió que no irá a la elección de la representante de Carabobo, que se realizará a finales de este mes, porque las muchachas que ha visto en fotos “no te son”…y para no perder su tiempo, prefiere no tirarse ese maratón a Valencia…al que si asistirá será, al casting de Lara pues según, ique, hay jovencitas muy bien preparadas y con chance...y al que irá acompañada de Esteban Velásquez, “la mano que mece la cuna”, quien verá el templete pegado al teléfono hablando con Osmel Sousa que dará las órdenes desde los, predios mayameros…

Scarlet Ortiz

Yyy variando el parling, les cuento que precisamente desde los predios mayameros, me llega la nítida señal de que SCARLET ORTIZ y Yull Burkle (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) desmintieron categóricamente los insistentes “runrunes” de boda entre ellos, los cuales rodaron de nuevo desde días para acá, pues aunque celebraron más de 25 años “juntos como la pasta”, la palabra matrimonio no existe en su diccionario, porque si en todo ese tiempo han sido felices, comiendo perdices y son una pareja que hasta envidia causa a muchas y juchos…¿Para qué firmar un papel?...Eso lo han dicho muchas veces…dijeron…y así volvieron a dejarlo claro el podcast conducido por la actriz colombiana Alejandra Sandoval, donde le tocaron la tecla…y en el cual repitieron lo mismo de siempre: ¡“Boda n-o h-a-y”!...¿Alguna duda al respecto?...¿No?...entonces, ¡Hasta mañana queridillos!...

