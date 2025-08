Chepa Candela: Al Osmel Sousa le caen encima por "hablar de más"

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Feliz martes, gente bella, y Federica también!!… Una vez más, ¡heme aquí!… Fajada como las buenas para llevarles, como siempre, la tan esperada ración chismográfica que diariamente los pone al tanto de todo lo que pasa, ocurre, sucede y acontece en la “fauna farandulera” de este país… ¡y un poco más allá!… donde los chismes, tramoyas, y tretas no faltan ¡jamás de los jamases!…

Osmel Sousa

Yyy como para echárselos con pelos, señales y yerbas aromáticas, para eso me tienen aquí; inmediatamente paso a batirles que el OSMEL SOUSA sigue en el ojo del huracán luego de las fuertes declaraciones que dio en el Podcast “Entre Pelos”; un brete “cacareado” y conducido por su uña y curruña, Ivo Contreras… En este “toma y dame”, el “zar de la belleza” dio a entender que el trono de la “Miss Universo 2013” (María Gabriela Isler) fue fraudulento; según él, hubo una mano peluda (dígase: un empresario petrolero ruso) que movió los hilos necesarios para coser y tejer todo el show mediático de aquel entonces y fue gracias a él el hecho de que la modelo y ahora empresaria criolla lograra el afamado título universal… Ahora bien; desde que Osmel soltó el yoyo, lo que ha recibido por las redes sociales es más palo que gata ladrona, y es que muchos de sus seguidores nacionales e internacionales no han visto con buenos ojos estas declaraciones, y lo tildan de resentido por todos los roces que ha obtenido en los últimos tiempos con la Organización Miss Venezuela… ¿Seguirá Osmel Sousa empañando la veracidad y la credibilidad de las coronas logradas en los 73 años de historia que suma la Organización MV? ¡Amanecerá y veremos!... Lo que sí es seguro es que se ganó el repudio de muchos cercanos que lo tenían en un sitial de honor y ahora lo ven con cara de asco y repulsión…

Emely Barile

Yyy si de concursos, certámenes, y tramoyas se trata, les cuento que aún sigue activo el circo de la EMELY BARILE… ¡Suuustooo!... ¿Hasta cuándo esta niña? A la “Extreemely” de las redes sociales no le bastó con levantar una campaña de prensa anunciando que estaba lista para entrar en las filas del “Miss Venezuela”; recorrió un sinfín de medios de comunicación social “cacareando” que ella era una “muy buena opción” para lograr la muy codiciada corona, y luego de contar los pollos antes de nacer (entiéndase: se hizo la justicia divina, y quedó como los interiores de Superman, ¡por fuera!); ahora la “ique” influencer y creadora de contenidos levantó otro pote de humo (emprendió otra gira de medios) L-L-O-R-I-Q-U-E-A-N-D-O que no la llamaron desde la Quinta Miss Venezuela para que forme parte de esta edición, y expresa a moco suelto que ella quiere ser inspiración para las niñas venezolanas y que no pierde las esperanzas de convertirse en toda una Miss… ¡Mijita!... Ni los zapatos entran a la fuerza… Hay caminos de la vida en donde uno no puede transitar…

Miss Venezuela

Yyy si del cielo te caen limones, hazte un “pai” y cómetelo con todo y concha… pero tú no puedes estar de “bocona”, “llorona” y dando lástima, para que la Organización Miss Venezuela te acepte sí o sí dentro del concurso… En las farmacias no venden pastillas de dignidad, pero sí te puedes comprar algunos antipsicóticos para ese trastorno mental… ¡Medíquese!… Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el RAENRRA ique quiere botar la casa por la ventana con su muy esperado desfile “Flor de Lis”, un “merequetengue” que exhibirá el día de mañana (miércoles 6 de agosto) en uno de los recintos más glamourosos de la ciudad capital… Esta colección 2025 que el diseñador y empresario venezolano venía anunciando desde el pasado mes de enero, finalmente se materializará con la concentración de los modelos más cotizados de este tricolor patrio; y es que muy a pesar de que muchos “talentos” comenzaron a implorarle que los subiera a la pasarela, el Raenrra tuvo sordera selectiva y solo le permitirá desfilar con su alta costura a la crema y nata del mundo publicitario… Así que ojo pelado con este “templete”… ¡Promete estar bueno!... ¡Adiós!...

