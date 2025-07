Chepa Candela: Nieves Soteldo dizque está en la mira de Televen

Suscríbete a nuestros canales

¡¡jeeelooouuu!!!...Y en este segundo día de la semana y casi con el último día de este mes, nuevamente les doy la bienvenida a esta, la columna más esperada, leída y cotizada del periodismo farandulero de este país, ¡duélale a quien le duela!...

Nieves Soteldo

Aquí me tienen, una vez más, en la entretenida labor de ponerlos "face to face" con el acontecer artístico de aquí, de allá…¡y más allaíta!…así que a la voz de ¡¡¡paaarrrtiiidaaa!!! Arranco con el parling para contarles que el nombre de NIEVES SOTELDO, fue mencionado por un ejecutivo de Televen, quien, dizque, quiere que la susodicha integre el staff de dicha televisora…y para ello le tiene lista una propuesta, al parecer, bastante jugosa, para ver si logran convencerla de que le deje el pelero a Venevisión y se instale en los predios de horizonte…¡Síii, señores!...Según la onda captada por mis camataguas, la cosa se estaría manejando con hermetismo total, pues ni la misma fablistana se ha enterado que hay interés por ella, pues no quieren hacer ningún ruido, quizá para no levantar roncha entre el resto del “mujerero” que trabaja en el “canal de la bolita roja”, donde les cuento que la periodista cuando llegó a Caracas tocó la puerta para “Lo Actual” y no se la abrieron…por eso enfiló baterías hacia Venevisión donde, desde hace tiempo, conduce “Estrenos y estrellas” convirtiéndose en la reportera estrella del canal de la Colina…de donde no creo que la dejen ir porque Nieves Soteldo es un caballito de batalla, pues no solo es conductora, también edita, produce, paga sus viajes y la mueve como pocas detrás de cámara ...Habría qué ver entonces si la oferta de Televen, la hace bajar la Colina, porque como dice el sabio refrán “Por la plata baila el mono”…

Daniela Alvarado

Otra que si estaría listra para abandonar el letargo artístico en el que está metida desde hace bastante tiempo es DANIELA ALVARADO, quien piensa retomar la serie de proyectos que tenía en el “congelador” , los cuales la llevarán a “picar los cabos” fuera del país por unos cuantos meses, cosa que no afectará su matrimonio con José Manuel Suárez, quien, dizque, la impulsó a sacudirse el polvo para que cumpla con los compromisos que rechazo…y se reintegre a algunos de los proyectos de donde la sacaron por su mal genio , pues no es secreto para nadie que la Daniela Alvarado es más atravesada que el día "miércoles" y por “quítame esta paja” ya está armando un “sal pa fuera”…Lo que no se sabe, es donde se instalará y cuáles son esos fulanos proyectos…lo cierto de caso es que la actriz tiene toda la intención de hacer como ·”el ave Fénix”…

Jessica Alaimo

Yyy sumergiéndome en “honduras misséricas” me contaron que en la propia quinta se están preguntando que quién le dio vela en ese entierro a JESSICA ALAIMO, la misma que representó al estado Aragua en el Miss Venezuela 2022, que se ha dado a la tarea de anunciar por las redes sociales, detalles sobre la EPI (Evaluación presencial integral) de las muchachas que aspiran entrar a la edición de este año…tomándose atribuciones que nadie le ha dado, pues ella no forma parte del comité directivo de la organización…y los únicos que tienen derecho a hablar son Nina Sicilia y Harry Levy, los demás no tienen que meter sus narizotas donde no los han llamado, como es el caso de la susodicha que ahora de hace llamar “influencer”…¿O metiche”?...Como quiera que sea, la entrepitura de Jessica Alaimo llama poderosamente la atención, pues está haciendo un mandado que nadie le ha encomendad, ni le corresponde…¿Será que anda buscando “algodón con yodo” en el Miss Venezuela?...

