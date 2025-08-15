Chepa Candela: La Daniela Alvarado dizque puso a temblar a varios miembros de la prensa nacional

Suscríbete a nuestros canales

¡Feliz cierre de semana, queridas y queridos! Aquí me tienen, lista y dispuesta a batirles lo más ¡hot, hot! de la farándula nacional e internacional; un mercado en donde se exporta “tutto” lo bueno, malo y regular del mundo rosa…

Daniela Alvarado

Así que pelen muy bien esos glaucos visores porque llegué con la lengua bien afilada para contarles que la DANIELA ALVARADO reunió a la prensa capitalina para promocionar la obra “Doña Rosita, La Soltera", encuentro donde el clima estaba más tenso que la cuerda de un violín, porque muchos periodistas conocen el carácter de la actriz y saben que ella no pela una para cortarle en seco las alas al primero que aletee en contra de su dirección... ¡De hecho!... “Dani” por poco suspende un parloteo que le estaba haciendo una joven para un medio digital, quien por los nervios estaba más chorreá que palo e' gallinero, y metió la pata en varias oportunidades… Daniela (aprovechó esa bola baja) y le dijo sin pelos en la lengua: "Empieza donde quedaste y editas", cosa que hizo más insoportable el ambiente y puso a la fablistana a sudar más que una tapa de mondongo... Allí, “Vicente y toda su gente” le querían consultar a la actriz sobre su presunta maternidad, ¡pues! Ella hizo mucho hincapié en el hecho de ser madre, y según un allegado a la pareja, reveló que Daniela y José Manuel adoptaron y tienen a su hija en casa... ¿Consecuencias? Daniela demostró una vez más que sigue siendo una de las figuras más frontales y temidas del mundillo farándulero nacional, y lo que no le gusta, no se lo mastica y mucho menos se lo traga, así que, hashtag: “no la embarren más”…

José Manuel Suárez

Yyy si de entrevistas, cotilleos e interrogatorios con los medios se trata, en ese cara a cara junto a Daniela Alvarado, el que no pudo faltar (por razones obvias) fue su querubín, el actor y productor JOSÉ MANUEL SUÁREZ, quien recibió una entrevista de la mano de los colegas de “La Brújula” y el vocabulario que mostró ante las cámaras fue sorprendente, carente de mucha lógica y con poco uso de conectores… No sé si José Manuel estaba nervioso (cosa que pongo en duda porque el personaje en cuestión es un veterano en la materia); lo que sí me extrañó, y me dejó como pescado en cava (fría y tiesa), fue que durante su discurso utilizó no menos de diez veces la palabra “compartir”. ¡Peeeeeeroooo! De una manera tan pero tan repetitiva, que me vi forzada a COMPARTIR con ustedes, fragmentos de la conversación que él COMPARTIÓ… Durante su discurso, el Joseíto dijo: “… con todo gusto lo vamos a compartir… a nuestro ritmo como hemos compartido nuestra relación… Compartimos lo que queremos compartir… créeme que vamos a compartir lo que queramos… y poder compartirlo, pero a nuestro ritmo… buscamos un punto medio para compartir nuestra felicidad… eso sí, no compartir todo…” ¡Chacha! Quedé loca y seca con este brollo… ¡Peeerooo! Si usted cree que lo que aquí “comparto” es mero guavineo, váyanse ¡ya! esmachetaos a la cuenta de Instagram: @labrujulatv, ubiquen la fulana entrevista y contabilicen la cantidad de momentos en donde el actor “compartió” su frase favorita… Así que vayan, cuenten y compartan sus impresiones…

Karin Aridi

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que esa onda de que las misses pasen a ser animadoras en un abrir y cerrar de ojos sigue estando de moda, y es que de muy buena fuente me enteré de que la KARIN ARIDI (1.ª finalista del Miss Venezuela 2024) será una de las conductoras de la Noche Final del “Miss Distrito Capital 2025”; trabajo que ha mantenido a la fulana practicando más que un futbolista en plena jornada de campeonatos y la tiene hasta brincando de la emoción… Así que no les extrañe que la mujer siga avanzando en ese rol de animadora, y pronto dé su gran salto a la pantalla chica, tal y como han hecho algunas, como: Isabella Rodríguez, Diana Silva, Victoria Abuhazi, Ismelys Velásquez, Ileana Márquez, Alejandra Conde y otras más… ¡Fin!...

