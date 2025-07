Chepa Candela: La Aleska Génesis sufre una nueva humillación en Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

¡Feliz inicio de semana! Queridas y queridos… Una vez más, ¡heme aquí!, ¡fajada! como las buenas para llevarles, como siempre, la tan esperada ración chismográfica que diariamente los pone cara a cara con todo lo que pasa, ocurre, sucede y acontece en la “fauna farandulera” de este país y zonas circunvecinas, en donde los chismes, tramoyas, tretas, bretes, y brollos no pueden faltar…

Aleska Génesis

Yyy como para echárselos con pelos, señales y yerbas aromáticas, para eso me tienen aquí; inmediatamente paso a contarles que la ALESKA GÉNESIS (¡suuustooo!) sigue demostrando lo masoquista y sinvergüenza que es… Y es que, no conforme con “tuttas” las críticas y escándalos que ha desatado en el territorio azteca (recuérdese: es persona non grata en la vida sentimental de muchas celebridades y fue puesta tras las rejas por presuntos delitos de hurtos que luego fueron esclarecidos), ahora la mujer se prestó para un nuevo circo que levantó Telemundo tras unas ediciones especiales del programa “Hoy Día”, donde la venezolana figuró como animadora invitada y llevó más palo que gata ladrona… Ya es normal y notorio que esta cadena televisiva use a la susodicha como carne de cañón con el propósito de ganar centimetraje y repercusión en la prensa rosa; pero resulta que el problema no es el burro, sino el que lo arrea, porque si Aleska tuviese un poquito de dignidad y mejor orientación “artística”, no se prestaría para semejantes humillaciones a las cuales ha sido expuesta… ¡Pasa y acontece! que la susodicha no solo fue obligada a compartir el set con figuras con las cuales ha tenido harto roce y no la pueden ver ni en pintura (léase: el Clovis Nienow y la Chikybombon), sino que para despedir su participación en este “merequetengue” le plantaron como artista invitada a la española Christina Porta (protagonista de la nueva edición del reality show “Top Chef VIP”), y la cual no mastica y mucho menos traga a la modelo criolla… Desde que Porta pisó el estudio del matutino espacio de Telemundo, ignoró a Aleska, le hizo el ¡foh!, y la dejó como “pajarito en grama” (viendo de lao a lao), demostrando una vez más que la Génesis siempre está presta y dispuesta a ser humillada, y como sarna con gusto no pica, allí tiene su merecido… Con esto, queda demostrado que la Aleska no levantará cabeza, porque si ella sabe cómo son, ¿para qué se presta (¿?)…

Franco Daniel

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el que dejó a más de uno como caimán en boca e' caño (explíquese: con la jeta espernancá) fue el “papasito” del FRANCO DANIEL COVA, quien hace pocos días retomó su carrera artística (de la mano del reconocido modisto y empresario, Raenrra) anunciando que él es el “Caballero Universal Venezuela 2025”, reafirmando con esta noticia que los competidores de la pasada edición del “Mister Venezuela” no quieren saber “naiboa con papelón” de la “cacareada” organización… Ustedes se preguntarán: "¿Con qué se come eso?"... ¡Pues! Les recuerdo que el Franco quedó como virrey en el “Mister Venezuela 2024” y, si los rumores no fallan y se materializa el “runrún” de que el concurso correspondiente a este año se va a realizar muy pronto en los predios de Venevisión… ¿Quiénes entregarán el cuestionado cetro? Primero, el ganador principal de la mencionada contienda, el tal Juan Alberto García, se sacudió desde hace meses al canal de La Colina; y ahora, sin cumplir un año con su título de primer finalista, Franco también se desliga de Venevisión, dando a entender que en ese canal lo que hicieron fue perder el tiempo… ¡No hubo formación… y mucho menos proyección!

Édgar Vivar

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el ÉDGAR VIVAR rompió el silencio y salió al ruedo para hablar de la serie: “Chespirito, sin querer queriendo”; material que ha desatado una ola de críticas en contra de Florinda Meza, y en donde él corrió a meter las manos en el fuego por la actriz… Mientras muchos seguidores y detractores señalan a Florinda de “quita maridos” y “rompe grupos”, el reconocido “Señor Barriga” dijo que le parece injusto el modo en cómo han satanizado a “La Güera” (Florinda), y defendió su profesionalismo, dedicación y su obsesionada perfección por el trabajo… ¿Será que no le tienen paciencia? ¡Amanecerá y veremos!...

