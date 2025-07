¡Oleada de críticas! Christian Nodal y Ángela Aguilar muestran su entrenamiento y las redes no los perdonan

Suscríbete a nuestros canales

Hace unos días, los cantante mexicano Christian Nodal y Ángela Aguilar, celebraron su primer aniversario de bodas y ambos decidieron compartir con sus seguidores un poco de su rutina de vida saludable.

A través de las redes sociales, los cantantes se dejaron ver en plena sesión de ejercicio, Mientras Nodal presumía su torso desnudo y tonificado, su esposa mostraba su entrenamiento de espalda.

Le dan con todo a Christian Nodal y Ángela Aguilar

Sin embargo, los comentarios negativos sobre su rutina no se hicieron esperar, y ambos fueron víctima de una oleada de criticas debido a la "mala ejecución" de los ejercicios.

Y es que, aunque Ángela Aguilar y Christian Nodal han decidido cambiar su estilo de vida y adoptar uno más “fit” con un gimnasio en casa, los internautas aseguran que no han hecho un buen trabajo y se ven igual que siempre.

"Yo los veo igual de mal", "Tanto dinero y no tienen para para un entrenador", "Se van a lesionar", "Mejor que primero aprendan a hacer los ejercicios y después los presumen", "Me acabo de lesionar la espalda nomas de verla", "Quiete mostrar q no usa esponjas", fueron algunos de los comentarios al respecto.

