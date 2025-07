La IA revive a Robin Williams: así planean traer de vuelta al actor

Suscríbete a nuestros canales

Matthew Lawrence sorprendió en Comic-Con San Diego al anunciar su iniciativa para revivir digitalmente la voz de Robin Williams mediante inteligencia artificial. El coprotagonista de Papá por siempre enfatizó: "Obviamente, con el respeto y la aprobación de su familia, me encantaría hacer algo realmente especial con su voz". Destacó que el proyecto honra el legado universal del comediante fallecido en 2014, cuya voz considera "icónica para una generación" más allá de su vínculo personal.

La idea surgió al recordar un antiguo anuncio donde Williams "hacía un doblaje computarizado", anticipando según Lawrence las tendencias actuales de IA. "Él tiene que ser la voz de la IA. Tiene que ser la voz en algo", afirmó el actor, revelando aplicaciones prácticas como sistemas GPS: "Sería tan genual. Te lo digo" con entusiasmo. Este enfoque fusiona nostalgia con innovación tecnológica, transformando un recurso artístico en herramienta cotidiana.

¿Un homenaje ético?

Durante y después del rodaje de Papá por siempre (1993), Williams guio a Lawrence con lecciones vitales: "Me enseñó compasión y a no juzgar sin haber estado en el lugar del otro". El actor recordó cómo el ícono, entonces mentor de su yo adolescente, "me abrió mucho" mostrándole "tanto el lado del artista como el privado". Su apoyo continuo "me ayudaron a mantenerme alejado de lugares oscuros", evidenciando una relación que superó lo profesional.

Lawrence concibe este proyecto como tributo al artista que "ejemplificaba lo que significaba ser un verdadero artista": talentoso pero humilde, luminoso y humano. Sin embargo, muchos se preguntan que tan ético resulta esta práctica, especialmente, con un actor que falleció hace más de una década.

