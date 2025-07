Wendy Guevara al desnudo: la influencer afirma que la intentan extorsionar con antiguas fotografías

Suscríbete a nuestros canales

Wendy Guevara, la influencer y estrella mediática que conquistó a millones con su autenticidad en La Casa de los Famosos, atraviesa un momento delicado por una amenaza directa a su intimidad por lo que denunció que está siendo víctima de intento de extorsión con material íntimo de su pasado.

“Me empezaron a mandar mensajes con fotos y videos que tengo”, reveló Wendy en declaraciones recientes. Con una mezcla de serenidad y determinación, la influencer aseguró que no está dispuesta a avergonzarse por ser humana. “Si un día me gusta cómo me veo, me tomo una foto en el espejo… todos lo hemos hecho”, expresó.

Wendy informó que Actualmente asiste a terapia, un proceso que la ha ayudado a sanar heridas, soltar culpas para reafirmar su valor personal. “Estoy tomando una terapia muy bonita donde he soltado muchas cosas… Ahorita lo único que quiero es trabajar y echarle ganas a la vida”, afirmó.

Rompiendo el ciclo del chantaje: la dignidad no se negocia

Guevara planta cara con una honestidad brutal que desarma cualquier intento de manipulación. Su mensaje es claro: nadie tiene derecho a usar el pasado íntimo de otro como arma. “Estoy muy tranquila”, declaró, como quien ya ganó la batalla más importante: la interna.

