En video: el inesperado incidente de vestuario de JLo en Polonia y su reacción viral

La conocida cantante estadounidense, Jennifer Lopez, quien celebró su cumpleaños número 56 durante su gira Up All Night: Live in 2025, vivió un pequeño incidente de vestuario en el escenario.

A través de las redes sociales, se hizo viral la reacción que tuvo la artista luego de sufrir un percance escénico que no la detuvo a continuar con su show en Varsovia, Polonia

Jennifer Lopez posa tras incidente con vestuario

Justo antes de entonar el clásico "Happy Birthday" de Stevie Wonder, Jennifer Lopez llevaba un bikini verde con lentejuelas y guantes de seda a juego.

Fue entonces cuando su falda cayó inesperadamente al suelo. Sin embargo, lejos de entrar en pánico, la también actriz reaccionó con total tranquilidad y decidió posar como en una sesión de fotos y mostró su mejor sonrisa ante el público.

En el video difundido en redes, se puede ver que uno de sus bailarines apareció rápidamente para ayudarla a recolocar la falda, mientras ella continuaba mostrando su abdomen tonificado y girando sobre el escenario como si nada hubiera pasado.

