¡Se destapa el romance! Este sería el nuevo amor de JLo: así reacciona Ben Affleck

La actriz y cantante Jennifer Lopez parece tener nuevo amor, luego de un año de su escandalosa separación con el actor Ben Affleck, con quien duró poco tiempo de casada.

Según informaron medios internacionales de farándula, la diva del Bronx se ve involucrada en un nuevo romance con Brett Goldstein, el actor y guionista de Ted Lasso con quien comparte cartel en Office Romance.

¿Quién es el nuevo amor de Jennifer Lopez?

Cabe destacar que, la primera vez que la actriz se vio involucrada con el productor y director fue en septiembre del año pasado, cuando se anunció el regreso de JLo a Netflix con un nuevo proyecto luego de Atlas. “Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizarán la comedia romántica Office Romance”, confirmó The Hollywood Reporter.

Sin embargo, medios estadounidenses y usuarios en redes sociales, aseguran que el actor siempre ha amado en secreto a la cantante debido a que en varias ocasiones lo ha mencionado en su podcast, Films to Be Buried With.

Brett Goldstein comenzó su carrera como actor sobre un escenario, de la mano del stand up, y siguió en la televisión británica con algunos papeles destacados en comedias como Drifters y Derek.

Luego de alzarse con un galardón en los premios del Cine Independiente Británico por su trabajo en el film Adult Life Skills (2016), lanzó el podcast Films to Be Buried With.

¿Qué dijo Ben Affleck al respecto?

El exesposo de Jennifer Lopez asegura que no es recomendable relacionarse con la actriz, debido a sus "estándares imposibles" y "estilo de vida".

Según informó el portal RadarOnline, el actor aseguró que Brett: “Está claramente deslumbrado por los encantos de ella como para darse cuenta de lo que le espera. Jennifer puede ser muy dura con los hombres”, sumó.

“Le deseo suerte. Jennifer es exigente, tiene estándares imposibles y un estilo de vida que no todos pueden aguantar. Yo no pude, y me considero alguien bastante equilibrado”, completó.

