Jennifer Lopez revive romance con Ben Affleck: sorprende al dedicarle una balada en concierto

Jennifer Lopez convierte su dolor en arte al debutar "Wreckage of You" en Pontevedra (España), una desgarradora balada que interpretó el 8 de julio durante su Up All Night Tour. Antes de cantarla, confesó a su audiencia: "Esta nueva canción llegó a mí cuando pasé toda una noche sin dormir", vinculando la letra a su reciente ruptura con Ben Affleck.

El tema despliega versos como "El amor que quiero comienza dentro de mí" y "Gracias por las cicatrices que dejaste en mi corazón", transformando el desamor en un himno de resiliencia. Las metáforas profundizan en su sanación: "Por ti soy más fuerte, más sabia... mejor de lo que he sido nunca" y "Ahora obsérvame escalar fuera de los restos de ti", reflejando su determinación de cerrar ciclos.

Cada estrofa funciona como un diario íntimo musicalizado donde JLo reafirma su independencia mientras coreografías relampagueantes y cambios de vestuario deslumbran al público. La presentación en Galicia marca su reinicio artístico tras meses bajo el escrutinio mediático por el divorcio.

Tras la catarsis emocional, Lopez despliega energía imparable con un espectáculo de alta costura y baile sincronizado que recorrerá Hungría, Italia, Turquía, Polonia y Emiratos Árabes antes de su regreso a Estados Unidos. Su residencia en el Caesars Palace de Las Vegas espera para octubre, consolidando esta gira como su reivindicación escénica. Los fans celebran su regreso triunfal: "Me mostraron que las estrellas brillan más en la oscuridad", canta mientras conquista escenarios.

Con 55 años, la diva del Bronx demuestra que los "restos" del pasado alimentan su fuego creativo. "Wreckage of You" no solo anuncia un nuevo álbum inminente, sino que simboliza su transformación en un fénix escénico: vulnerable en las letras, inquebrantable en el escenario. Su mensaje final resume el viaje: "No dejaré que me digas adiós una vez más", corea ante miles, blindando su corazón con cada nota.

