Drama en Top Chef VIP: Valeria sufre fuerte reacción alérgica y se desmaya tras imprudencia de Karina

Lo que empezó como una prueba más en Top Chef VIP terminó convirtiéndose en uno de los momentos más angustiantes de la temporada. Valeria, una de las participantes, vivió un episodio alérgico en plena grabación que dejó a todos helados y preocupados. Todo comenzó cuando Karina, su compañera de cocina, puso su tabla de picar junto a la de Valeria... sin imaginar que en ella había un camarón.

“Qué bueno que estoy viendo que estás tocando camarón”, le advirtió Valeria en vivo, ya alarmada. La reacción de Karina fue una mezcla de nervios y sorpresa: “¿Por qué no me lo dijiste?..."

Se rompe el contacto en plena prueba

Tras cámaras, Valeria explicó la gravedad del asunto: “Soy alérgica. Al mínimo contacto, me empiezo a poner mal. Le dije a Karina que no podía ni acercarme más”. Minutos después, ya mostraba signos visibles de reacción: ojos irritados, ardor, y molestia constante.

Una de las juezas notó su malestar y se acercó: “Valeria, ¿te está dando alergia?”. Ella respondió con sinceridad: “Sí” y aunque el ambiente se tornó tenso y todos quedaron a la expectativa el juego continuó hasta el final cuando fueron los paramédicos a socorrerlas de inmediato

Un colapso inevitable

Cuando la prueba terminó, Valeria ya no podía disimular su estado: “Me siento tan mal… me arde y no deja de arder”. Los paramédicos intentaron estabilizarla, pero antes de que pudieran retirarla del lugar, Valeria dijo con voz débil: “Me voy…” y se desmayó

El jurado elogia su entrega pese a todo

A pesar de la emergencia, uno de los jueces valoró su profesionalismo: “Me gustó mucho que, aunque se sentía súper mal y se tocaba mucho los ojos y la nariz, logró terminar la prueba. Me quiero morir del susto”.

