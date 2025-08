Chepa Candela: Se reaviva la batalla legal entre Daddy Yankee y su ex

Suscríbete a nuestros canales

Hooolaaa, queridill@s!!… ¿Y cómo se preparan para este nuevo “finde"? Yo, para variar, ¡heme aquí!, en este ¡“taqui-qui-taqui”! de las teclas, procesando lo más calientico de esta “fauna farandulera”, donde el que menos puja, puja un piano de cola, con la tapa levantada y el pianista incluido…

Stephania Torrellas

Yyy arrancando con el parling, les bato que este sábado 02 de Agosto, terminará la tramoya que ya está montada para elegir a la Miss Carabobo rumbo al Miss Venezuela…y digo tramoya porque el favoritismo hacia determinadas candidatas, ique, ha sido como demasiado evidente…y de eso se ha percatado la mayoría de las chicas que participan en este “templete” que se llevará a cabo en el Teatro Municipal de Valencia…”Los resultados ya se saben Chepa…” soltó una de mis fuentes de la ciudad de las naranjas dulces (Y los hombres compacientes) que no ha le ha perdido pies ni pisada al concurso regional, donde STEPHANIA TORRELLAS que es docente de profesión, tiene 23 años y machaquea perfecto el ingles…además ha sido una de las “niñas” que más ha sonado, pues en las preliminares ganó el Miss Pasarela y Miss Glamour…¿Se alzará con la corona de Miss Carabobo?...Amanecerá y veremos!...

Harry Levy

Por cierto que me contaron que el HARRY LEVY , ique, metió su mano hasta el fondo en la selección de ciertas candidatas del Miss Venezuela rumbo a la EPI (Evaluación presencial integral) y dejó por fuera un grupo de muchachas con potencial y otras mediáticas , como la influencer Emele Barile que se gastó sus ahorros pagando clases privadas con Andrea Rubio y May Niño, cosa que no le sirvió para nadea, pues la susodicha fue la primera ¡que rebotaron!, para favorecer a una tal Ruby Esmeralda, que tiene 33 años y ya se le pasó el tren…perooo es amiga de Levy y de el exmister Rafael Oropeza, además es bien corrida porque participó en el certamen regional Señorita CentroOccidental el mismo año de Mariam Habach y quedó pegada del techo, desde entonces estaba como perdida del mapa…y ahora reaparece, muy oronda, “palanqueada” por sus amigotes…

Daddy Yankee

Yyy desde “La isla del Encanto” se reportan mis “!repetidoras internacionales” para contarme que la batalla legal entre DADDY YANKEE y su excostilla se ha reavivado…y parece que con todo, pues el susodicho acaba de meterle una nueva demanda en contra de su ex esposa y su ex cuñada, Ayeicha González-Castellanos….¿El motivo?...La nueva querella, presentada por el equipo de abogados del reguetonero ante un tribunal de San Juan, Puerto Rico, las acusa de eliminar y retener en secreto registros comerciales esenciales “con la intención deliberada de causarles daño” a las empresas El Cartel Récords, Inc. y Los Cangris, Inc del artista…Después les contaré más…para que no le pierdan la pista a este nuevo atajaperro legal de la conflictiva expareja…

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube