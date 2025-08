Del set a la tarima: Natalie Portman sorprende a sus fans al aparecer en concierto de Role Model

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Natalie Portman, de 44 años, fue captada en el escenario, pero esta vez no fue de Hollywood si no, durante el concierto de Role Model, el alter ego musical de Tucker Pillsbury.

La estrella de cine apareció justo cuando comenzaba a sonar “Sally, When the Wine Runs Out”, uno de los temas más populares del cantante, aunque no fue precisamente la canción que desató la euforia en el público, sino, más bien, verlos a ambos compartir un momento con el ritmo con Pillsbury.

Cine, música y química en vivo

Actualmente, ambos actores se encuentran en la grabación de 'Good Sex', una próxima producción de Netflix que promete dar de qué hablar y a pesar de que aún se desconocen los detalles, la química que mostraron en pleno show anticipa una conexión potente que traspasará la pantalla.

Portman se mostró un poco despreocupada para como suele verse fría, y sería, esta vez estaba feliz divertida y espontánea

Las redes estallan y el público pide más

En cuestión de minutos, los videos del momento se multiplicaron en redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar, “Esto sí que no me lo esperaba", “parece de 20" "la Sally más hermosa", entre otros.

El artista en sus últimas presentaciones ha acostumbrado a subir al escenario a un invitado especial justo en el coro de esa canción para que bailen junto a él y está presentación no fue la excepción, pero lo mejor fue que su acompañante de esta ocasión fue su colega del set de grabación de cine.

