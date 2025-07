Chepa Candela: La Norkys Batista dizque le dará un “stop” a su “chabacanería”

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Jeeelouu, darlings!!… ¡¡¡Feliz inicio de semana!!! Acá me tienen laboriosa e incansable, lista ¡como siempre!, para entrarle de lleno a este ameno y cotidiano “parling” que todos los días (desde hace una pila de años) los mantiene al tanto de cuanto pasa, ocurre, sucede y acontece en esta fauna farandulera, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas y todo lo que sirva de adobo al cotilleo no faltarán ¡jaaamáaasss de los jamases!…

Norkys Batista

Yyy como para contárselos “desde la A hasta la Z” (sin quitarle, ni ponerle) me tienen aquí, suelto el yoyo y les cuento que la NORKYS BATISTA está haciendo de “tripas, corazón” (entiéndase). En la actualidad, está realizando un gran esfuerzo y sacrificio para verse fina y refinada dentro de las filas del reality show “Top Chef VIP” (4.ª temporada), en donde, como bien saben, fue contratada para que forme parte de las 20 celebridades que se darán ¡rico y delicioso! dentro del show de cocina y en donde ella está bien ¡clariiiiiitaaaaa! de que sus “chabacanerías” no son el mejor condimento y aderezo para mantenerse firme dentro de esa historia… La actriz venezolana ique se cambió el chip y decidió interpretar el mejor papel de su vida profesional, y según optó por mostrarse como toda una dama (distinguida y delicada) ante la pícola pantalla de Telemundo, porque cercanos y afectos le recomendaron que le bajara dos a su “malandrística” y muy explosiva personalidad, y que le imprimiera glamour a la cosa para que la empresa le brinde el chance de llegar a la noche final del espectáculo y ella pueda optar por esos 200 mil dólares que están en juego y a la orden del ganador… Recordemos que Telemundo ya le ha brindado a la ex reina de belleza criolla algunas oportunidades de negocios dentro de su empresa; en el año 2011 le dieron su primera bienvenida como figura principal del dramático “Flor Salvaje”, y en el 2024 reapareció dentro del elenco de “La mujer de mi vida”…

Ahora Norkys Batista regresa para demostrar qué tan buena actriz es, y como reto personal y profesional debe dejar a un lado su contenido vulgar y soez, presentado durante años en sus plataformas y redes sociales, como herramientas y fórmulas “ideales” para generar atención y centimetraje en su comunidad de seguidores y detractores… Así que ¡ojo pelao! con este brollo; que comience la cuenta regresiva y esperemos el gran estreno de este “Reality Chou” programado para el martes 29 de julio a las 8 de la noche (hora Venezuela) por la señal de Telemundo…

La Bomba

Yyy cambiando radicalmente el tema, le cuento que desde los predios de Televen me llegó el “runrún” de que le mandaron a meter lupa a los responsables del vestuario que utilizan “Las Chicas Superpoderosas” del espichado programa “LA BOMBA” (dígase: Aigil Gómez, Adriana Peña y ANDREÍNA CASTRO) porque no se entiende por qué son las únicas mal vestidas de “tutto” el canal… Mientras en el resto de las producciones de la televisora de Horizontes reina la coherencia, el buen gusto, las tendencias y el atinado estilo a la hora de vestir, no se explica cómo la “tripleta” de las mañanas se muestra así de MAAAAAL… Sus diseños muchas veces se ven devaluados, de baja calidad, y hasta no aptos para las edades que poseen las involucradas; es decir, esas pintas las avejenta o las hace lucir como “damas de botiquín”… ¿Qué pasa allí? ¿Les quieren hacer la maldad? ¡Pilas con esto!...

Cristian Castro

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el CRISTIAN CASTRO lo volvió a hacer… El cantante mexicano levantó el polvo del camino tras declarar que le gusta chupar; es decir, le encanta que le sirvan algunas de sus bebidas favoritas en teteros o biberones… El susodicho declaró que es “reconfortante” y “delicioso” pegarse a una mamila; cosa que a mí en lo personal me dejó con los ojos claros y sin vista, pero a él le parece un acto “natural” que lo lleva a recordar con felicidad muchos episodios de su pasado… ¿Será “verdura” el apio? ¡Amanecerá y veremos!... ¡Adiós!...

