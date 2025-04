"Se acabó el cortisol en mi vida": la venenosa cuenta cómo terminar su matrimonio la orientó a transformar su vida

Suscríbete a nuestros canales

En un testimonio íntimo con Alejandro Chabán, la presentadora y empresaria Carolina Sandoval abrió su corazón para hablar sobre la transformación personal que vivió y como inició.

Carolina cuenta que cuando se enteró de que tenía una demanda por divorcio decidio iniciar un viaje de reconstrucción emocional, enfrentando verdades que había pospuesto por años. “Vivía en una burbuja”, confesó, admitiendo que evitó durante mucho tiempo una separación que debió llegar poco después del nacimiento de su hija menor, Amalia Victoria.

Aunque legalmente aún figura como “casada, separada”, asegura que el divorcio, lejos de destruirla, le permitió respirar. “Finalmente se acabó el cortisol en mi vida”, expresó con claridad. Hoy, asegura trabajar para sus hijas, para su bienestar, y para sostener una familia que se mantuvo incluso en medio del maltrato emocional y económico.

La conductora reveló que su matrimonio estuvo impulsado por la necesidad de llenar un vacío tras la muerte de su padre. “Yo estaba buscando sustituirlo”, admitió, al tiempo que confesó haberse unido a una pareja por presión social. “Formé parte del circo de mujeres que se casan con alguien que no lleva su sangre solo por cumplir con una expectativa”.

“Me he tenido que divorciar por las faltas de respeto hacia las mujeres que más amo”, dijo con dolor mientras lamentó las actitudes de su ex pareja hacia su madre y sus hijas, aceptando que permitió muchos maltratos psicológicos y emocionales que no debieron pasar, denunció que su ex era un agresor pasivo agresivo, que llevó a la familia a trabas financieras y humillaciones.

El drama también afectó a su hija mayor, Bárbara Camila, quien decidió alejarse del hogar por el ambiente emocionalmente tóxico.

La deuda monetaria que tiene su expareja con Bárbara Camila

Sandoval confesó reveló que Nik Hernández, su expareja le debe más de 40 mil dólares a su hija por ingresos no pagados, y que durante meses su hija estuvo cancelando supuestamente una cuota de la casa pero que "la casa no se pagaba hace año y medio”, aseguró según los rumores públicos que se supieron poco después.

Más allá del sufrimiento, hoy se siente libre y empoderada. En su nuevo hogar, sola pero en paz, "Me siento tan contenta y realizada en mi nueva vida de soltera”, afirmó, dejando claro que la soltería no es sinónimo de fracaso, sino de fortaleza.

Asimismo la presentadora indicó que no va a ofrecer declaraciones sobre su matrimonio para ningún medio y que de esta manera cierra un capítulo doloroso, y culminó diciendo que el amor propio debe ser siempre el cimiento de cualquier relación. “Yo presenté al compañero perfecto, pero no existía. Hoy, soy yo quien se completa”.

