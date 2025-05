Chepa Candela: La Jennifer Lopez y el Ben Affleck se pelean nuevamente por una suculenta “tajada”…

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jelouuu, darlings!! Aquí me tienen, ¡como un “clavel”!, ¡lista, presta y dispuesta! a batirles lo más calientico de la movida farandulera de nuestros predios… y un poco más allaíta… donde los chismes, rollos, bretes, tramoyas y tretas ¡abundan como el alpiste partido por la mitad! los cuales pueden disfrutar ¡en gran doblete! en mi cuenta de Instagram: @chepacandelaoficial, la única, la auténtica, y la original, pues las farsantes que abundan en la redes sociales, son solo eso rolo de farsantes y ¡no me llegan ni a los tobillos!…

La Divaza

¡Y al que le pique que se rasque con una tusa!… Dicho esto paso a contarles que el nombre de la DIVAZA (¡suuustooo!) no ha parado de sonar durante “tutto” este fin de semana, y es que el personaje en cuestión ha recibido más palo que pelota e´golf en pleno Torneo del Zurich Classic por la forma y manera en que anunció su reciente duelo (dígase: el lastimoso fallecimiento de su madre)… ¡Pasa, resulta, y acontece! que el influencer maracayero en pleno acto de dolor se grabó en primerísimo primer plano y compartió su llanto a través de las variadas vías del cotilleo 2.0; situación que incomodó a muchos, e indignó a otros, y en menos de lo que canta un gallo lo tildaron de exhibicionista, showcero, falso, y premeditado… Este audiovisual se viralizó en cuestiones de segundos, y cientos de cientos cibernautas coincidieron que el fulano en cuestión siempre actúa de manera frívola buscando ganar notoriedad, centimetraje, y unos cuantos likes a través de las redes sociales… Con este “toma y dame” el debate no se hizo esperar y alcanzó un punto de ebullición bastante elevado, y si no me creen, vean la cuenta de Instagram del diseñador venezolano Marco Michetti; este último se tomó unos minutos de su tiempo para decirle a la Divaza de qué pata cojea y lo dejó más “rayao” que una cebra…

El Llano se viene a Caracas

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el concierto “EL LLANO SE VIENE A CARACAS” – programado para este sábado 10 de mayo – está guisando a fuego lento una buena nueva dentro de su planificación; y es que de muy buena fuente me pude enterar que dada la llegada del “Día de las madres”, el equipo de producción de este “chou” está buscando la forma y la manera de abrir un espacio para darle la antesala (¡con bombos y platillos!) a lo que será el homenaje a “tuttas” las mamaítas de este país ¡tú país, mi país!, y extenderán su repertorio musical hasta las tempranas horas del día domingo 11, para que el público asistente pueda festejar este segundo domingo de mayo al lado de las madres, mamás, mamacitas y mamasotas del territorio nacional… Así que ¡ojo pelao!... Este sarao promete estar ¡Rico, Rico… Puerto Rico!... Por cierto, les recuerdo quiénes cantarán en el mentado templete: Jorge Guerrero, Luis Silva, Vitico Castillo, Fernando Tovar, Yenifer Mora, y Milena Benites… ¡Cosa pa´buena!...

Jennifer Lopez y el Ben Affleck

Yyy variando el parling, les bato que la JENNIFER LOPEZ y el Ben Affleck se están peleando por una mansión millonaria… El inmueble que compraron juntos tiene un valor de 68 millones de dólares y el dolor de cabeza radica en ver quién se queda con la mejor tajada… A pesar de que su divorcio se formalizó en febrero de este año, la lujosa propiedad de Beverly Hills que compraron en “conchupancia” sigue sin venderse…. Informes recientes indican un impasse entre J-Lo y Affleck sobre el precio de venta que está ahorita en el mercado… El actor y director (Ben), presiona para que se reduzca el precio para facilitar una venta más rápida, mientras que la López duda en bajarlo, esperando una oferta aún mayor… Esta diferencia de opiniones aparentemente se ha convertido en un punto de discordia entre la expareja, lo que complica aún más sus acuerdos tras el divorcio y los ha llevado en reiteradas oportunidades a "jalarse" de las greñas… ¿Quién se saldrá con la suya?… ¡Amanecerá y veremos!... Lo que sí sé es que este suculento “taki ti taki” de las teclas llegó hasta aquí… ¡Hasta mañana!...

