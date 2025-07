Chepa Candela: Leonardo Villalobos dizque regresa a Venevision

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jelouuu, darlings!!... Y en este segundo día de la semana, aquí me tienen, ¡como un clavel!, para batirles los más recientes chismes, rollos, brollos, bretes, tramoyas y tretas de la movida farandulera de aquí, de allá y más allá…

Leonardo Villalobos

Así que sin pérdida de “time” entro en materia para contarles que el programa ”Estrellas de la cocina” que produce y conduce LEONARDO VILLALOBOS, ique, será ofertado en la próxima preventa de Venevisión, ya que, al parecer, no quedó muy contento con Televen donde no le pararon ni medio milímetro…por lo que el susodicho decidió “botar tierrita” y ahora podría instalarse en los predios de la Colina, si no se tranca el serrucho en las negociaciones y se le ca el “bisni”…por lo que tendría que buscar espacio en el canal de Panamá…cues rescues…cues…¡Así como me lo contaron!...Una fuente ligada al animador maracucho me sopló, en la pata de la oreja que las conversaciones entre las partes van por buen camino y en vías de concretarse, tanto que hasta grabaron un demo en el cual participaron Leo Aldana, Gesaria Lapietra, Mario Bruno, Isabella Rodríguez, Meredith Montero, Gregorio Rojas y Viviana Rosales, el cual fue conducido…a que no adivinan por quién?..Bueno, nada menos y nada “piú” que por Ange Unda (¿Mijita...apareciste?), que tiene como dos años fuera de la pìcola, pantalla, pues desde que la fueron de Portada´s la tienen “jugando banco”…Lo que no se sabe, hasta ahora, es si de llegar a un acuerdo, “Estrellas de la cocina” sería grabado en la Colina o en otros estudios ubicados en El Marquez…Aunque primero hay que esperar si firman contrato…y si al Leonardo Villalobos se le da la cosa…

Emely Barile

Yyy sumergiéndome en “Honduras misséricas” les cuento que en la quinta Miss Venezuela el ambiente se ha puesto tenso con el profesor de pasarela May Niño, a quien le templaron las orejas, ya que fue visto dándole clases a una aspirante a candidata de nombre EMELY BARILE, quien abiertamente está postulada al concurso, dicho por el mismo Harry Levy, lo cual es una descarada preferencia de parte del susodicho que apenas está comenzando su gestión como ”chivo” de dicha organización…Y si así es el arranque, como será a mitad del camino?....Además de que es un ventajismo sobre el resto de las aspirantes que llevan meses preparándose para la EPI (Evaluación presencial integral)…el caso es que es que al May Niño, ique, le llamaron la atención lo cual huele a “pote de humo” para que el resto de las muchachass no digan nada, ya que como les bati, el Harry Levy, dizque, la está apoyando…¿No será esta niña el “gallo tapao” que ya tienen en reserva?...¡Ujum!…

María Gabriela de Faría

Yyy desde los predios mayameros, se reportan mis “repetidoras internacionales” para contarme que MARíA GABRIELA DE FARIA; quien la sacó del terreno al obtener su papel en la nueva entrega de Superman, quedó “seca” ante la frialdad y desconocimiento de su carrera que mostraron las conductoras de un programa farandulero…mientras que Alejandra Jaramillo del espacio “Siéntese quien pueda” se limitó a hacerle unas preguntas plagadas de lugares comunes, como esa de si no temía que la encasillaran en papeles de heroínas en Hollywood, ignorando que la actriz venezolana, que tenía cara de “ladil…da” le respondió entre dientes que ya había rodando otra película con un papel completamente diferente...Pero el bochorno mayor se lo hizo pasar su compatriota Migbelis Castellanos en el showcito " Desiguales" dónde le entregaron un reconocimiento como latina destacada y todas las conductoras se pusieron de pie para felicitarla y la exMiss Venezuela se quedó arrellanada en la silla como una marmota y fue incapaz de pararse para celebrar a su compatriota, justificando su desdén con la excusa de que aún está convaleciente de la cesárea que le hicieron semanas atrás…Mijita, ni que te hubieran sacado un manatí…

