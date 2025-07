Chepa Candela: El Oscar D'León destrona a "El Puma" como el "peor padre del año"

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jeeloouuu!!… Y sin mucho preámbulo, entro en materia y paso a contarles que OSCAR D´LEON le quitó el sitial de honor a su colega El Puma como el peor padre del año (título que ostentó durante varios años), ya que días atrás estuvo por estos lares con motivo del lanzamiento de una revista… Y aunque dicho “templete” estuvo lleno de disfraces y los artistas invitados brillaron por su ausencia, lo que sí salieron fueron chismes ¡pá tirá pal techo!… Me comentaron que a las afueras del lugar llegaron los hijos y nietos del sonero mayor para ver a su papá y abuelo… ¿Y qué pasó?… Que nuevamente la representante y esposa, la tal Zoraida de León, ¡les hizo el feo! Y no los dejó ni asomar las narices... Entre gritos y pataletas, la susodicha vociferó que si ellos entraban, ella se iba... Esta señora, que tiene de manager lo que yo de astronauta, no permite que nadie se le acerque al salsero y lo tiene, como hemos dicho en anteriores oportunidades, prácticamente incomunicado… La cosa está tan fuerte que entre sus allegados le dicen la "Doña Florinda venezolana"... ¡Por algo será!...

Jacqueline Aguilera

Yyy “avanti” con el cotilleo, les bato que se rumora, se dice, se comenta que el Miss Grand Venezuela, que dirige JACQUELINE AGUILERA, dizque se celebrará en la ciudad de “las naranjas dulces y los hombres complacientes (y escarchados), de donde es oriunda la mandamás del muy venido a menos templete, que desde que pasó a manos de la Miss Mundo 1995, el Esteban Velázquez y el Jesús Tovar (aunque todos saben que es Osmel “la mano que mece la cuna”) ha sido un traspié constante, teniendo a los fiebrúos de los muy mal llamados missólogos desinteresados... Lo cierto es que todo parece indicar que el Grand Venezuela se hará por acullá, en la región central, donde no hay el movimiento de fanáticos que hay en Caracas, pero sí el músculo económico que requiere un certamen de este tipo... ¡Amanecerá y veremos!...

Miss Venezuela

Yyy antes de bajar la “Santamaría” por el día de hoy, me sigo sumergiéndome en "honduras misséricas" y les cuento que en la Quinta Rosada (ahora morada), sede del MISS VENEZUELA, siguen debatiéndose entre si dejan entrar o no a las sobrevaloradas influencers que este año han hecho “más bulla que un camión de cochino” en las redes sociales... Aunque saben que es el plus que necesitan para terminar de calar en la audiencia juvenil que han perdido, puesto que ahora las chamas están pendientes de otras movidas y sus intereses son muy diferentes a llevar una dieta famélica, entrenamientos tortuosos, horas en tacones, clases aburridas y propuestas de viejos verdes que les ofrecen villas y castillas, también saben que manejarlas a su antojo es bien difícil, sobre todo si se toma en cuenta la “pelota” de plata que se ganan gracias al manejo de las plataformas 2.0... No es una decisión sencilla y, cual espada de Damocles, hacen tinmarín para saber qué hacer, amén de preparar un contrato blindado para no dejar ¡ni un solo cabo suelto!... ¡Baaaayyy!...

