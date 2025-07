Chepa Candela: Isabella Rodríguez le deja 'el pelero' a Portada´s

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Buenooosss queridillos, queridillas y queridilles…!!... Yyy este martes, ¡ni se casen, ni se embarquen!... Peeerooo… ¡espérense un momentico!… Tampoco sus visores aparten (¡hasta en verso me salió!) de ésta, la columna más leída, buscada, cotizada y más vibrante de nuestro colorido “niu peiper”, donde el chisme, que a todos les gusta tanto, ¡se bate rico y sabrosooo!…

Isabella Rodríguez

Yyy como para chismear para eso me tienen aquí, les bato que ISABELLA RODRÍGUEZ está lista para dejarle el pelero a Portada´s…y no precisamente para irse a otro canal…¡Nooo señor!…La susodicha está preparando sus maletas para “picar los cabos” con rumbo a “Los Niuyores” donde está la casa matriz de una conocida firma de moda con la que habría firmado contrato para incorporarse a varios desfiles que la mantendrán montada sobre una pasarela, lo que resta del año y comienzos del que viene…y como, supuestamente la paga es buena, puso en una balanza lo que gana en Venevisión…y ¡no lo pensó dos veces!...¿Consecuencias?...Le dirá ¡“Bay, bay sayonara”! al matutino del canal de la colina…Idem, que hizo el Jordan Mendoza, solo que el caso de la Isabella Rodríguez ésta se va con chamba segura…y no a tirar flechas…Ya me imagino el “llantén” que armará cuando le toque despedirse del programa donde comenzó el 12 de marzo de 2020, cuatro años después de haber ganado el Miss Venezuela, y un año antes de participar en el Miss Mundo 2019, en cuya final llegó “después de la ambulancia” ya que no pasó del grupete de 40 semifinalistas…

Ángel Lozano

Yyy “avanti” con el cotilleo, les bato que ÁNGEL LOZANO anda ¡“con la cabeza en dos manos! pues, resulta que con el supuesto ingreso de Leonardo Villalobos a Venevisión con su programa "“Te estrellas en la cocina" ¡Ay, perdón¡, "Estrellas de la cocina" le tocará esperar para saber si “los tigres mayores” aprueban su participación como juez en dicho reality o lo rebotan, ya que les recuerdo (Por si no se acuerdan) que el famoso chef dejó colgando como una lechosa a “Portada`s” para irse al espacio del exconductor de Sábado Sensacional…y eso cayó como un tobo de agua fría , allá, en el canal de la Colina…¡Síii, señores!...Según me contaron (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir) el susodicho está esperando si deciden o no para incorporarse, otra vez, al equipo de Leonardo Villalobos, si finalmente “cierra el “bisni” con VV para transmitir su reality…aunque yo supongo que por ser un programa de producción independiente no habrá problema en que Ángel Lozano siga en el mismo…

Marena Bencomo

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que se regó la “bola” de que MARENA BENCOMO (¿Se acuerdan de ese cuerpo?...¿Les suena ese nombrecito?) podría convertirse en la nueva “ficha” del Miss Grand Venezuela ya que últimamente la han visto ”de chupa y déjame el cabo” con la Jacqueline Aguilera, con quien hizo un desfile y quien le estaría “calentando la oreja” para que se integre al equipo de dicho “templete” donde el caldo está morado porque hay demasiadas manos metidas en el mismo…Basta ver si la Miss Venezuela 1996 acepta la cosa (Si de “verdura” le están ofreciendo “algodón”) porque que yo sepa ella, ique, está dedicada a las labores sociales, de hecho siempre asiste como invitada especial a diversos eventos de aquellas fundaciones que la soliciten…Por cierto, que en estos días fue requerida para una actividad de determinado organismo privado…y dejó a la gente esperando pues su señora madre sufrió un accidente y ella no pudo cumplir con el compromiso…El caso es que a la Marena Bencomo la tienen en la mira del “templete” que el Osmel Sousa dirige por teléfono…Chao…

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube