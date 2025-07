Chepa Candela: Alejandra Guzmán aclara que no ha vuelto al vicio

Suscríbete a nuestros canales

¡Jelouuu, mi “pipol biutifull”!… Y una vez más, ¡heme aquí! lista para darme sabroso con este cotilleo que diariamente los conecta “face to face” con todo lo que sucede y pasa en este “mundillo farandulero”…

Apmerys Leon

Y como precisamente eso es lo que están esperando, “como caimán en boca de caño”, corro rauda a contarles que desde los predios de la “Ciudad del sol amada” se reportan mis fuentes marabinas para contarme que el “escandalazo” que hay armado con el Miss Zulia es ¡para coger palco! Ya que han salido a la luz pública las presuntas irregularidades de este “templete”, cuya directiva está encabezada por APMERYS LEON, que fue Miss Zulia en el Miss Venezuela 2001, y su socio Mayker Yackson Pacheco (que están metidos entre las patas de los caballos), sobre quienes pesa la amenaza de una demanda que está preparando el productor Ricardo Sánchez, a quien sacaron de la organización ¡como tapón de cañería! Y exponerlo al escarnio público, cuando la organización del certamen regional difundió un comunicado señalándolo que no estaba autorizado a buscar patrocino a nombre de quienes manejan dicho “templete”…Por otro lado se supo que tras dos meses de realizada la Evaluación Presencial Integral (EPI) en el estado Zulia, con la presencia virtual de Nina Sicilia y Harry Levy; escogidas las 8 candidatas que iban pal baile; y donde las chicas estaban ensayando, entrenando y en sus clases; desde Caracas, enviaron a 4 muchachas que hicieron su postulaciones por dicha ciudad, lo que causó confusión entre el resto de las aspirantes, pues lo más lógico era que estas chicas si viven en Caracas gestionaran su ingreso por estos lados…y no en Maracaibo…O sea, ¿Las impusieron?...Ante todo esto, la gran favorita del Miss Zulia, Maurieth Cubillán, renunció alegando que habían demasiadas irregularidades en el concurso regional y hasta habló de estafa…y todo…Así están las cosas, con este certamen regional, para el que habían convocado a una rueda de prensa con el fin de defenderse de lo que parece indefendible…y el dueño del restaurante dijo que no se prestaría a ese jueguito…¿Consecuencias?...Suspendieron el encuentro con los medios.…¡Aaayyy, Maracay!...

Canal I

Yyy en donde la cosa también sigue en candela es en los predios del CANAL I, desde donde me soplaron que la verdadera razón por la que están botando a “Raymundo y todo el mundo” ¡sin derecho a pataleo! No es solamente para bajar la nómina, sino también para poner en pantalla a aquellos muchachos que participaron en la escuela de talentos del canal, dirigida por RONALD SANOJA, quien, al parecer, manifestó en la gerencia que no podían tenerlos “jugando banco” y que debían utilizarlos, pues para eso pagaron su platica y recibieron su cursito… de manera que se agarraron de esa para empezar a botar gente y como a estos aspirantes a animadores no les pagarán ni una locha con el cuento de la proyección, (¿cuál, cuál?), bueno, ahí los tendrán batiéndose un champú frente a la cámara… aunque seguro que dentro de unos meses les dirán: “¡Chaito, pues!”…

Alejandra Guzmán

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que ALEJANDRA GUZMÁN, que tenía bastante tiempo fuera del foco público, salió a desmentir los rumores de que había vuelto a agarrar el vicio de empinar el codo y “empolvarse la nariz”, además de que también se runruneó que estaba mal de salud…y que por ese mismo motivo estaba “enconchada”, ya que, como les dije, llevaba meses sin hacer bulla…y en su caso, eso es sospechoso…No hagan caso de notas estúpidas, recaída su abuela, gracias”, soltó en las redes a través de un video, con esa “delicadeza” que la caracteriza, aclarando, por otro lado, que estaba full de trabajo…Lo que no se sabe es haciendo qué, porque la susodicha tiene tiempo que no canta ni un “cumpleaños feliz”…aunque en su mensaje dijo que tenía un concierto en Monterrey donde la están esperando sus fans…¡¡Chaooo!!….

