María Panella, nieta de Chespirito aclara su relación con Florinda Meza: todos en la familia tenían clara la situación

Las tensiones en el entorno familiar de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, vuelven a llamar la atención tras recientes declaraciones de su nieta María Planella, hija de Paulina Gómez Fernández.

Durante una entrevista con el creador de contenido Christian Ortega, María habló abiertamente sobre la figura de Florinda Meza, dejando claro que, pese al vínculo sentimental con su abuelo, nunca fue vista como parte directa de la familia.

"Es la esposa de mi abuelo, no es mi abuela y siempre fue así”, afirmó María con franqueza, subrayando una distancia emocional que, según ella, estuvo presente desde siempre. “Teníamos la razón con mi abuela”, añadió, en referencia a Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito y abuela materna de María.

Cordialidad, pero sin cercanía

Aunque destacó que Florinda “siempre era muy linda” y reconoció el cuidado que le brindó a su abuelo durante años, María aclaró que no mantiene contacto con ella desde hace tiempo. “Le tengo cariño, pero no la he visto en años”, confesó, dejando claro que el respeto no necesariamente implica una relación estrecha.

Además, reveló que su abuelo, ya retirado cuando ella comenzó su carrera como actriz, no se mostraba entusiasta respecto a su incursión en la actuación. “Era muy cauteloso, su consejo siempre era cuídate, ten cuidado con quién te llevas”, comentó, mostrando un lado protector y reservado del comediante fuera del escenario.

Florinda Meza, figura incómoda para la familia Gómez Fernández

Las palabras de María Planella reavivan las viejas divisiones que, desde la unión de Chespirito con Florinda Meza, han sido tema de especulación entre fans y medios. Aunque la actriz fue la pareja del creador de El Chavo del 8 durante más de tres décadas, la aparente falta de aceptación por parte de algunos familiares ha sido una constante no tan secreta.

