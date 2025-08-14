Problemas para Shrek 5: la cinta retrasa su estreno hasta 2027

Suscríbete a nuestros canales

DreamWorks anuncia un nuevo retraso para Shrek 5, moviendo su estreno del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027, según confirmó Universal Pictures. Este cambio estratégico evita la competencia directa con el bombazo navideño de Marvel "Vengadores: Doomsday" y "Ice Age 6", además de alinearse con el histórico éxito veraniego del estudio en taquilla familiar tras éxitos como Super Mario Bros. y Gru 4.

El anuncio genera reacciones divididas: mientras algunos fans lamentan esperar 17 años desde Shrek Forever After (2010), otros celebran el escape de una temporada saturada. El tráiler revelador de febrero ya había encendido polémica, con críticas al rediseño visual de Shrek que algunos tildaron de "pérdida de esencia original", aunque otros aplauden los avances técnicos.

¿Regresa el elenco original?

Tras cámaras, los pesos pesados Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) y Cameron Díaz (Fiona) retoman sus icónicos roles, mientras Zendaya da vida a Felicia, la hija de los protagonistas, cumpliendo su sueño de niña: en 2017 tuiteó "veo Shrek demasiado en mi adultez", un detalle que el estudio rescató en redes. La dirección recae en veteranos de la saga: Walt Dohrn (guionista de Shrek 2 y voz de Rumpelstiltskin) y Conrad Vernon (codirector de Shrek 2 y voz del Hombre de Jengibre), junto al codirector Brad Ableson (Minions).

El film promete reinvención sin perder esencia: Chris Meledandri, productor de Super Mario Bros., asegura que honrarán "los elementos centrales que el público amó". Con 26 años desde el primer Oscar a animación en 2001, la apuesta es alta: capitalizar nostalgia con giros frescos como Felicia, mientras el spin-off de Burro con Murphy avanza en paralelo.

