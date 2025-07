¡De no creer! Detienen a Eugenio Derbez en aeropuerto de Nueva York: esto pasó

Suscríbete a nuestros canales

El conocido actor mexicano, Eugenio Derbez fue detenido en el aeropuerto de Nueva York en Estados Unidos y fue blanco de burlas, según narró el mismo comediante.

A través de sus redes sociales, el famoso de 63 años de edad, confesó que fue detenido, pero la razón no tiene nada que ver con un acto ilícito.

La detención de Eugenio Derbez

En el audiovisual, el mexicano comenta que un señor se le acercó para burlarse descaradamente de él.

“Ahorita se me acercó un señor a burlarse de mí descaradamente por el corte de pelo que traía en ‘El valet’”, es lo que dijo Eugenio Derbez sobre lo que pasó en el aeropuerto en Estados Unidos.

Además, aseguró que tras el relanzamiento de la cinta, el señor no tuvo reparo en acercarse a él. "Ya ven que acaba de sacarlo en algunas plataformas y, pues nada, se empezó a burlar de mí descaradamente", dijo.

"Me dio risa, pero sí me vapuleó , me ninguneó, me peluseó mi corte de pelo, me dijo que me veía muy chistoso", finalizó.

