Chepa Candela: El Ricardo Álamo regresó a los escenarios echando de su pecho espuma…

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Hi, "darling's"!!! En este inicio de semana les digo: ¡claven! sus glaucos visores en esta, la columna más vibrante de nuestro colorido “nius peiper”, donde el chisme, que a todos nos gusta tanto, ¡se bate y bate! como el chocolate; pero eso sí, antes de entrar de lleno en materia, quiero gritarles a los cuatro vientos que sigo siendo la “Nomber Guan” (Entiéndase: la número uno) en materia de chisrrunes, exclusivas, tubazos, batacazos y más…

Ricardo Álamo

¡Yyy al que le pique, que se rasque con una tusa…! Así que, sin más preámbulos, le doy inicio al cotilleo contándoles que el RICARDO ÁLAMO (¿recuerdan a ese cuerpo?) apareció más feliz que una lombriz anunciando que regresó a los escenarios con un proyecto de su autoría, el cual lleva por título: “Tómame, déjame”, y a según está ¡chévere, cambur pintón!… “Ricardito” se había alejado del mundillo farandulero luego de haber fracasado con su productora y la serie de unitarios que produjo y dirigió en el año 2014; estos "proyectitos" bautizados como “Escándalos” no la dieron y, en consecuencia, el hombre tuvo que hacer como el avestruz (dígase: enterrar su cabeza en la tierra) y le pidió al universo que lo volviera invisible (¡diiigooo!), que lo volviera “invencible”… Desde entonces, el galán de galanes había hecho una que otra aparición artística intermitente, todo bajo perfil para evitar ser el blanco de las críticas… ¡Peeeeeerooo!... Ahora, sediento de fama y reconocimientos, aparece “cacareando” que en YouTube ya se encuentran disponibles los cinco primeros episodios de su actual proyecto, el cual se encuentra protagonizado por los venezolanos Scarlet Ortiz y su marido, el Yul Burkle… Así que si usted es curios@ y quiere estar al tanto de los pormenores de este “merequetengue”, corra ¡ya! bien “esmachetá” (como lo hice yo) y désela una buena dosis con este audiovisual, y por supuesto, luego teclee por la cuenta de Instagram del susodicho si le gustó o disgustó la obra… Mientras tanto, yo estaré muy pendiente del caso con mi gran yesquero en la mano, ¡ustedes saben!, por si ha de ser necesario encender la hoguera… Recuerden que colaborar con nuestro prójimo nos hace ser seres de bien… Así que cojan dato…

Luis Fernández

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el LUIS FERNÁNDEZ le mandó un “pin” (¡diiigooo!), le mandó un WhatsApp a la compañía de Récord Guinness para que reconocieran al actor venezolano, José Torres (destacado por su personaje de “Tacupai”) como una figura inolvidable, ejemplar, emblemática, intachable y virtuosa del show business venezolano; un ser que, haciendo gala de su pasión por la interpretación, cumplió recientemente sus 100 años de vida en pleno escenario… Recordemos que el director y actor venezolano (“Luisito”) se encuentra en la actualidad dirigiendo la película “El pez que fuma”; proyecto en donde José Torres participa y en donde pregonó su nueva vuelta al sol… Tras este inolvidable momento, al esposo de la Mimí Lazo se le ocurrió la brillante idea de escribirles a los directivos de los afamados reconocimientos internacionales, para ver si le prestan atención a la bola que él echó a rodar, y de lograr su cometido; Torres pasaría a la inmortalidad como uno de los venezolanos más extraordinarios de esta industria… ¡Buena esa, “Luisín”, estoy contigo!...

Charlie Zaa

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que quedé como pescado en cava (dígase: fría y tiesa) tras enterarme que al CHARLIE ZAA le congelaron “tuttos” sus bienes (valorados en 25 millones de dólares) por estar presuntamente involucrado con algunos nexos paramilitares… ¡Suuustooo!... El cantante colombiano no se ha pronunciado al respecto con relación a este “runrún”, pero sí me “cacarearon” que no puede meterle mano a su discoteca, a su centro comercial ubicado en Girardot (Colombia) y a otra serie de propiedades que forman parte de su patrimonio… ¡Adiós!...

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube