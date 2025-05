Chepa Candela: A Mimi Lazo dizque le está pegando la edad

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Gorrr morning por la “matina” !!...y en este segundo día de la semana, aquí me tienen, una vez más, ¡preparada, lista y dispuesta! para batirles los más recientes chismes, rollos, brollos, bretes, tramoyas, y tretas de la movida farandulera de este país…y un poquito más allaíta…

Mimí Lazo

Así que entrando de lleno en materia, les bato que MIMÍ LAZO (¡Mijita!, andabas como desaparecida del mapa) si bien es “·verdura” que arrasó con la taquilla de la pieza “Las quiero a las dos”, junto a Alexandra Braun y Adrián Delgado, también estuvo a un tris de ponerla ¡con velita y todo”, pues resulta y pasa que no logró aprenderse toda la letra del personaje principal…y por eso a última hora decidieron darle el que encarnó Silvana Continanza (¿Qué será de la vida de ese cuerpo?)…aunque con este también quedó corta, pues en plena función le daban unas largas lagunas mentales que no pasaron desapercibidas por el público…Será que ya les está pegando la edad?...¡Síii, señores!…Una de mis fuentes que asistió a la presentación, se percató que “algodón” raro pasaba con la susodicha, porque a veces se quedaba como toda cortada en el escenario, mientras que Alexandra, que sabe el libreto de arriba a abajo y de abajo arriba al, sudaba petróleo y en más de una escena tuvo que sacarle las patas del barro a la Mimi Lazo, quien, por cierto, ique, comentó en los ensayos que no daría entrevistas…

Brian Urea

Yyy “avantí” con el cotilleo, les bato que BRIAN UREA fue ascendido en el canal de la colina, y de un simple bailarín y coreógrafo , pasó a ser uno de los productores oficiales del Miss Venezuela…y de todos los programas de entretenimiento (Ujum, tampoco es que son muchos) que se hacen en Venevisión…y Bueno, el susodicho que ahora “manda más que un dinamo”, dizque, se ha tomado la cosa tan en serio, que tiene un montón de ideas que quiere pone en práctica, sobre todo para el show del a nueva edición del “templete” de belleza más importante de este país…Yo le recomendaría al Brayan Urea que se baje de esa nube…y que no se haga muchas ilusiones, porque con el cuento de que no hay presupuesto, las buenas ideas para el Miss Venezuela se acabaron cuando murió el recordado Joaquín Riviera…

Emily Galaviz

Yyy sumergiéndome en “honduras musicales”, les cuento que EMILY GALAVIZ encendió las alarmas entre sus seguidores , pes según su representante está atravesando por serios problemas de salud, motive por el cual tuvo que suspender la gira que tenía programada por Argentina, Chile y España, donde la están anunciando como la nueva gran Estrella de la música criolla” (Buee…) y fue a través de un comunicado publicado en las redes sociales que dio a conocer la cosa, aclarando que la susodicha está fuera de peligro… “Se encuentra estable, en proceso de recuperación y recibiendo los cuidados necesarios”, sin ofrecer mayores detalles., escribió el susodicho y remató con lo siguiente: “Agradecemos profundamente la comprensión y el constante apoyo que ha recibido de sus seguidores”, añadió….O.K. está enfermita y no puede viajar…pero ¿Devolverían el dinero de la gira si es que le pagaron por adelantado?...¡No sé...no sé…pregunto yo…

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube