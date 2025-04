Chepa Candela: Gabriel Coronel anda “very japi”

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Gorrr morning por la “matina” !!...y en este segundo día de la semana, aquí me tienen, una vez más, ¡preparada, lista y dispuesta! para batirles los más recientes chismes, rollos, brollos, bretes, tramoyas, y tretas de la movida farandulera de este país…y un poquito más allaíta…

Piqué y Clara Chía

Así que entrando de lleno en materia, les bato que a pesar de que la semana pasada todos los medios internacionales aseguraron que GERARD PIQUÉ había mandado “palca” a su mujercita Clara Chía, han pasado los días…y ninguno de los dos ha abierto su hocico para desmentir o en todo caso, confirmar los “dimes y diretes”, aumentando la duda de si terminaron…es más el pasado jueves los vieron juntos en un restaurante de Barcelona (España)…y aunque ambos tenían la cara como amarrada y parecían dos amargados, estaban agarraditos de mano…pero el brete persiste y crece como la espuma, porque al parecer, es la susodicha la que habría romper con el ex de Shakira…”Clara Chía le ha dado un ultimátum: ‘O te pones las pilas y me das mi lugar en la relación, o así no voy a poder continuar”, aseguró Jordi Martin, reportero del programa el Gordo y la flaca, donde, al igual que todos los medios del continente le han sacado ¡hasta la última hilacha! A lo que tiene a la prensa en una sola corredera…pues no se sabe con certeza “si es verdura el apio”…aunque como siempre lo digo: ¡“Cuando el río suena, es porque hay algodón debajo del agua”¡…

Shakira

La que si ha guardado “silencio sepulcral” es SHAKIRA, quien ha sido abordada por varios medios al respecto y se ha hecho la sorda y la muda, limitándose a decir que un rompimiento siempre duele…y ella más que nadie lo sabe de sobra, pues ya lleva 3 años que se separó de Piqué…y el “guayabo” no se le quita, pues fue tan fuerte el golpe que recibió de parte del futbolista, que superarlo le ha costado un ojo de la cara…y es que hasta canciones le ha dedicado y todo…aunque buscándole el lado bueno a la cosa, en su caso le ha sido rentable el fin de su relación, pues con los nuevos temas que, evidentemente, han sido directa-directa a Piqué, ha ganado más biyuyo del que ya tiene…y en todas las plataformas digitales. La difusión ha sido histórica…El caso es que la diva colombiana no quiere meter la pala en el rollo de su ex…viendo “los toros desde la barrera”…¿Y disfrutando de que Piqué y Clara Chía hayan terminado, si realmente es cierto?...

Gabriel Coronel

La relación que si está bien atornillada es la de GABRIEL CORONEL y Daniela Ospina, pues, además de que ya tienen su primer “retoñito” y luego de haberse casado por civil en 2023, ahora se preparan para casarse por la iglesia…petición que el pasado fin de semana le hizo el actor venezolano a la ex de James Rodríguez, durante el vuelo rasante que hicieron por Madrid y en un paseo por un parque de la zona, le dio el gran anillo…¡Síii, señores¡…Según la señal captada por mis camataguas, la parejita de marras volvió a comprometerse en matrimonio..pero, esta vez ¡como lo manda Dios! Dando paso que faltaba para terminar de consolidar una relación tan bonita como la que tienen…¿Y como pa cuándo es la boda?...Según me contaron (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir) , ya comenzar con los preparativos del bodorrio, que se llevará a cabo en una iglesia de los lares mayameros, donde tienen su “nido de amor”…Bueno, que sigan siendo felices “comiendo perdices”…Yyy como hasta aquí me trajo el río, bajo la “Santamaría” y les digo ¡¡Hasta mañana!!...

