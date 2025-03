Chepa Candela: El nuevo empate de Mariángel Ruiz dejó de ser clandestino

Suscríbete a nuestros canales

…¡Buenooosss días a todas, todos y “todes”!….y como siempre, les doy la bienvenida a quienes posan sus “visores” en ésta, la columna más cotizada, leída del periodismo farandulero de este país, donde se cotillea ¡divino, sabroso y rico!, La manera más amena de ponerse al tanto de todo lo que pasa, sucede y acontece en la movida artística de este país y el resto del globo terráqueo¡…

José Andrés Padrón

Así que a la voz de ¡¡paaarrrtiiidaaa!! Arranco con el “parling” para contarles que unos de mis raudas fuentes playeras me contó que el JOSÉ ANDRÉS PADRÓN, dizque, empezó desde días atrás a llamar a toditos sus anunciantes para que le financiaran sus paseos en estas pasadas carnestolendas y más de uno le pintó una ave doméstica alegándole, sin anestesia, que “Eso no está en el contrato” , además de que ellos no tienen por qué costearle sus rumbas, paseos y la buena vida que se da a punta de intercambio (Tipo Mariela Celis, que no compra ni una panela de jabón porque todo leo consigue “gratiñán”) con otros patrocinantes…¡Síii, señores!...Según me contó una de las partes afectadas a las que el susodicho intentó “martillar”, éste por más que se guindó como una lechosa, no encontró que le patrocinaran sus días de asueto, (¡Muchachooo¡, cuidado y te atropella una rueda de tomate) por lo que no le quedó otra que exprimirse ese bolsillo para pagarse sus gastos…y no quedarse en casa viendo pal trecho…aunque no tan solito porque el José Andrés Padrón tiene quien lo apechugue…y le sobe la pansa…¡Uuupaaa cachete!...

Mariángel Ruiz

Yyy “parlando” de empates y amoríos, les bato que el de MARIÁNGEL RUIZ y un directivo del Teatro Teresa Carreño, llamado Irvin Peña, no solo está creciendo como la espuma, sino que dejó de ser clandestino, pues ambos dos parecen unos chinches, pegado uno de la otra…y sitio donde está ella ¡sitio donde está él!...tal como fueron vistos recientemente en una recepción de la embajada de Japón a donde llegaron “de chupa y déjame el cabo”…y aunque en principio muchos lo confundieron con un integrante de Tambor Urbano, (¡Cues res cues!) después de percataron de que se trataba del nuevo “pechugón” de la susodicha a quien no dejaba sola ¡ni para ir al baño!...¡Así como me lo contaron!…Según me soplaron mis acuciosas fuentes, la presencia de este par de dos, llamó muchísimo la atención del resto de los convidados…quienes “entre dientes” cuchicheaban entre sí, comentando que la exMiss Venezuela y animadora, “deja uno y agarra el otro, deja uno y agarra el otro”, recordando que no ha pasado mucho tiempo, desde que se divorció del Carlos Felipe Alvarez con quien apenas duró dos años casada…El caso es que la Mariángel Ruiz y su nuevo galán fueron el centro de atención en el evento diplomático, donde se cayeron a “palos” y luego se marcharon con rumbo desconocido…¿A seguir la rumba en otro lugar más íntimo y privado?...¡Sabrá Pepe!...

Adrián Lara

Yyy casi al final del tecleo (que me deja mis uñitas todas escarapeladas) fui puesta al tanto de que el ADRIÁN LARA anda “raspando el caldero”, pues para “redondearse la arepa” montó su “tarantín”, ¡digo!, está dedicado a un emprendimiento de comida vegetariana, verduras y hortalizas…y ahora se la pasa con la yuca en la mano (Y una batata en la otra) ofreciendo su mercancía, la manera que consiguió de meterse unos reales extras, ya que el sueldito piche que le pagan en Televen, el cual estira más que una chicle, apenas le alcanza para pagar la luz (No vaya a ser cosa que se la corten)…y como el Guachu es “echao pa´ lante”, se las ingenió para rebuscarse…y al parecer le está yendo “Chevere cambur”, los mismos que vende por racimos…porque trabajo no deshonra…y si se pone a esperar El canal de la bolita roja, le aumenten el sueldo, le van a salir más raíces que un rábano…Chao….

